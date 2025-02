Francesco Cavallo e Stefan Quinto: guarda in anteprima il video “Endless Night”

Francesco Cavallo e Stefan Quinto presentano “Endless Night”, un brano che immerge l’ascoltatore nell’intensità di una connessione profonda tra due anime separate dalla distanza ma unite da un legame invisibile.

La canzone esplora l’ossessione e la ricerca incessante di una presenza che, sebbene intangibile, rimane vivida e costante come un’eco.

Attraverso immagini evocative come le luci della città, la pioggia incessante e il silenzio della notte, “Endless Night” rappresenta un viaggio emotivo alla ricerca di quella voce e quel segnale che guidano attraverso il buio.

Nonostante l’assenza fisica, l’idea di questa persona continua a perseguitare il protagonista come una presenza silenziosa ma inconfondibile.

Questo brano parla di una connessione intensa e irresistibile tra due persone lontane, un legame invisibile che persiste nonostante la distanza, trasformando la solitudine in una ricerca continua dell’altro. Per quanto riguarda il video, è un’immersione pura e minimalista nell’intensità del brano: un live set essenziale che cattura gli artisti al centro della scena, senza distrazioni, mentre dà vita a ogni parola e melodia. Girato in studio, questo video riduce tutto all’essenziale, lasciando spazio alla musica e alla connessione emotiva con lo spettatore. L’assenza di una narrazione visiva crea un’atmosfera intima, quasi ipnotica, dove l’interpretazione e il suono bastano a raccontare l’inquietudine e il desiderio al cuore della canzone.

Francesco Cavallo

è un artista e musicista che si distingue nel panorama della musica elettronica grazie al suo percorso eclettico. Inizia studiando basso elettrico al Conservatorio di Matera, ma la sua inclinazione naturale verso la produzione musicale lo porta ad abbracciare l’elettronica, dove esprime al meglio la sua creatività. Ha pubblicato diversi singoli sulle principali piattaforme digitali, tra cui “Sirio”, “Stay Down” e “Lone”, riconosciuti per il loro sound unico. Influenzato dalle sonorità anni ’80, il suo stile si caratterizza per atmosfere coinvolgenti e composizioni originali.

Stefan Quinto

Stefan Quinto, nome d’arte di Stefano Giaquinto, è un cantante, cantautore e polistrumentista italiano con forti influenze pop e rock britanniche. Nato nel 1995, ha iniziato come musicista autodidatta per poi perfezionarsi al Conservatorio di Matera, specializzandosi in batteria e percussioni jazz. Il suo percorso artistico inizia con i singoli “Heroes” e “To You” nel 2021, seguiti da “Lovers On Fire”. Con “Fantàsia”, il suo primo brano in italiano, raggiunge le fasi finali di Area Sanremo 2023, ottenendo riconoscimenti nelle classifiche emergenti e visibilità su testate giornalistiche nazionali. La canzone ha ispirato anche il suo primo tour promozionale “Fantàsia024”. Recentemente, nell’ottobre 2024, ha pubblicato il singolo “Romantica”, trasmesso su emittenti come Rai Radio

