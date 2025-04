ELENA VENTURA: guarda in anteprima il video “E allora vado giù”

C’è una forza silenziosa nel restare fedeli ai propri sogni. Una forza che spesso viene scambiata per ingenuità, per leggerezza, per fragilità. Ma è proprio da lì che nasce E allora vado giù, il nuovo singolo della cantautrice Elena Ventura, in radio e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 11 aprile. Un brano che non ha paura di mostrarsi per quello che è: vulnerabile, sincero, pieno di dubbi eppure attraversato da un’energia limpida, vitale, ostinata.

Il singolo parla del coraggio di lasciarsi andare, anche quando non si è sicuri di sapere nuotare. Di buttarsi nel mare della vita, sapendo che potremmo affondare… ma scegliendo comunque di provarci, perché è solo attraversando le paure che possiamo davvero conoscerci.

«Questo brano nasce da un’urgenza personale – racconta Elena Ventura – quella di continuare a sognare, anche quando tutto intorno ti dice il contrario. Spesso ci viene insegnato ad avere paura, a non esagerare, a restare fermi… ma io credo che senza desideri, senza immaginazione, perdiamo qualcosa di essenziale. Per me buttarsi, anche con la consapevolezza che si può cadere, è il modo più vero per conoscersi, per capire cosa ci fa bene, dove possiamo arrivare. Questo pezzo parla proprio di questo: del rischio, della fatica, ma anche di quella voglia ostinata di restare vivi, con il cuore aperto, come quando eravamo bambini.»

E allora vado giù ha l’anima di una filastrocca pop, con un sound allegro, ritmato, immediatamente riconoscibile. Le sonorità – leggere, luminose, quasi giocose – creano un contrasto voluto con il testo, che affronta con delicatezza ma senza filtri il bisogno profondo di non anestetizzarsi, di sentire tutto, anche il dolore. Una scelta stilistica precisa, che definisce l’intero universo creativo dell’artista.

Nel videoclip la protagonista è l’unica che sembra “viva”, in mezzo a un mondo spento. Le persone intorno a lei sono scollegate, assenti, intrappolate in una routine che le ha fatte disimparare a sentire. Lei invece no: canta, si muove, immagina. E, proprio come fanno i bambini, usa il gioco per risvegliare chi ha dimenticato cosa significa vivere davvero. Piano piano, qualcosa si smuove. Volti e corpi iniziano a rispondere, ad aprirsi, a liberarsi. La scena finale – un tuffo collettivo in piscina – diventa gesto simbolico e liberatorio: un invito a lasciare andare le paure, a scegliere la vita, anche quando fa paura.

E allora vado giù anticipa Inevitabile, il primo album ufficiale di Elena Ventura, in uscita mercoledì 16 aprile. Sette tracce che esplorano la leggerezza come forma di resistenza, e l’ironia come strumento per raccontare emozioni profonde. Il disco si muove tra elettronica leggera e pop classico, con atmosfere giocose ma mai banali. Alcuni brani toccano temi legati all’emancipazione femminile, parlando con lucidità di dinamiche relazionali che possono diventare limitanti. In chiusura, una rilettura sorprendente di Ma l’amore no – classico degli anni ’40 – che diventa un omaggio all’amore autentico, profondo, senza tempo. Quello che, secondo Elena, è ancora e sempre “inevitabile”.

ELENA VENTURA

Elena Ventura si avvicina al canto durante gli anni universitari a Milano. Rispetto a molti suoi colleghi e amici, intraprende il percorso musicale un po’ più tardi, ma quando comincia capisce subito che quella è la sua strada. Da quel momento, non si ferma più: si dedica con determinazione allo studio e alla sperimentazione, mettendosi in gioco a 360 gradi e confrontandosi con generi diversi per esplorare appieno la propria voce. Nel 2019 consegue il diploma in Canto Jazz presso il Conservatorio Niccolò Paganini di Genova. Negli anni successivi si concentra sulla scrittura e pubblicazione dei suoi primi brani inediti, dando vita a un progetto solista autentico e personale. Nel 2022 vola in Perù, dove si esibisce al Teatro Pirandello dell’Istituto Culturale Italiano di Lima: un’esperienza intensa e significativa che le lascia un segno profondo. Attualmente insegna canto moderno in diverse scuole del Tigullio Ligure, e si esibisce regolarmente con varie formazioni musicali. Il 4 ottobre 2024 pubblica Inevitabile, un brano pop che racconta la resilienza e il coraggio di rialzarsi nonostante le difficoltà. A gennaio 2025 entra a far parte della tribute band ABBA TIME, nel ruolo di Frida: con loro debutta su palchi importanti, tra cui il Teatro di Locarno (Svizzera) e il Teatro di Milazzo (Sicilia). Sempre a gennaio, pubblica Specchio Riflesso, un brano ironico e graffiante contro il giudizio e l’omologazione. Inoltre quest’anno porta in tour i suoi brani inediti, alternandoli a cover scelte del repertorio italiano. Ad aprile esce l’album Inevitabile, anticipato dal singolo E allora vado giù. Nonostante riconosca di avere ancora tanta strada da percorrere, Elena è profondamente soddisfatta del cammino fatto finora. Il suo percorso è fatto di scelte coraggiose, passione, autenticità e desiderio costante di crescita — musicale e personale.

Instagram: https://www.instagram.com/elenaventuraofficial/

Facebook: https://www.facebook.com/elenaventuracantante

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/artist/4TS5SsrANubD2bouHeKgsd?si=7BUlmxj1SgKn2d2dyCmrUA

Youtube: https://www.youtube.com/user/elenaventura12

TikTok: https://www.tiktok.com/@elenaventura5