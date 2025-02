DANIELE DE GREGORI: guarda in anteprima il video “Bolla Occidentale”

È online il videoclip di “Bolla occidentale”, il nuovo singolo del cantautore romano Daniele De Gregori.

“La depressione è un buco profondo in cui molti di noi hanno guardato, perché nei paesi ricchi ci si ammala, tanto, addirittura di più – racconta Daniele De Gregori. È l’altra pandemia, l’altro “spettro che si aggira per l’Europa”, ma non se ne parla abbastanza perché la salute mentale individuale e collettiva è un tabù ancestrale. Questa canzone è un flusso di coscienza, la confessione di un sentimento indicibile. È consumarsi nel benessere di giorni pieni di niente, nel cibo e nelle aspettative dei corpi. È farsi del male per non soffocare in una stanza; è andare da nessuna parte. Non è una richiesta di aiuto, perché la depressione non ne chiede, odia il futuro, precipita nel buco, nel nulla. Bolla occidentale è la monografia del nostro sogno che diventa incubo, il sogno di essere qualcos’altro, l’incubo di svegliarsi”.

Il videoclip racconta del vuoto che nasce nel benessere. Il deserto interiore in cui ci si perde mentre il mondo fuori è florido è un’oasi a rovescio, qui rappresentata come una terra aliena e straniante. La location (la Caldara di Manziana) e la color correction irreale esprimono a pieno il senso di perdita di riferimenti e prospettive. L’altra anima vagante presente nel videoclip è interpretata da Francesco Forni, produttore artistico del brano e del nuovo album di Daniele De Gregori, in uscita l’11 aprile 2025 per Maremmano Records.

DANIELE DE GREGORI

Cantautore e chitarrista romano, pluripremiato nei maggiori Festival italiani (Premio dei Premi ’22, Premio Bertoli ’21, Musica contro le mafie ’20, L’artista che non c’era ’20, Lunezia ’19, ecc.) e con una lunga esperienza Live – Auditorium Parco della Musica (RM), Largo Venue (RM), Teatro Olimpico (RM) Auditorium Calanda (BN), Teatro Storchi (MO), Teatro Masini (RA), Porto Antico Genova (GE), Cpm Milano (MI), Stadio Jannella (GR), Teatro della Torre (CE), Brancaleone (RM), Palladium (RM). Ha collaborato con grandi musicisti, tra i quali Nathalie, Lucio Bardi, Paolo Giovenchi, Alberto Laurenti ed è stato invitato ad aprire i concerti di Enrico Ruggeri, Simona Molinari, Paolo Jannacci, ecc.

È apprezzato per il suo impegno sociale, in particolare sui temi dell’ecologia e della disabilità, per i quali è stato premiato al Green Music Fest ’21 ed è spesso ospite del programma “O anche no” su Raidue.

Nel 2023 pubblica con GoodFellas l’album “Cura”, presentato al Monk, a cui è seguito un tour in Italia. Nello stesso anno tiene workshop di songwriting e il videoclip della canzone “Le case mangiate dal sale” vince il premio Roma videoclip Indie.

Nel 2024 è testimonial nazionale per la campagna sulla guida sicura di Autostrade per l’Italia e diventa team leader di Sofar Sounds a Roma.

Segui Daniele De Gregori:

SITO: https://www.danieledegregori.com/

FB: https://www.facebook.com/degregoridaniele

IG: https://www.instagram.com/daniele_de_gregori_official/

YT: https://www.youtube.com/user/danieledegregori