COOPER AND THE NIGHT OWLS: guarda in anteprima il video “Pistacchio”

Cooper And The Night Owls è un collettivo psych ’n’ roll e “Pistacchio” è il sapore di cui non sapevi di avere bisogno.

Il flusso psichedelico del brano travolge e allo stesso tempo culla l’ascoltatore che viene trascinato in un’esperienza surreale attraverso ritmi psych-funk, sperimentazioni elettroniche e le sonorità del banjo-guitar che colora gli orizzonti ad est.

Il brano verrà presentato dal vivo il 28 marzo al Libertine di Campobasso.

COOPER AND THE NIGHT OWLS

Cooper And The Night Owls è un collettivo formato da Lorenzo Masini (Maseeni, Big Mountain County), Lorenzo Vitali, Marina Cristofalo (Lilies on Mars/LILI/Mab), Francesco Conte (Big Mountain County), Andrea Siddu (Nairobi/Plasma Expander).

Surf, Garage Rock, Krautrock e Angelo Badalamenti fluiscono verso un’unica visione, catalizzati dentro un immaginario misterioso, spirituale e travolgente.

Il progetto ha preso il via con l’esordio discografico “Atomik”, seguito dal secondo singolo “Hangover, e ha debuttato live al Monk di Roma il 15 febbraio 2024 in apertura alla band americana Deerhoof.

CREDITS

Lyrics: Lorenzo Masini

Music: Lorenzo Masini, Lorenzo Vitali, Marina Cristofalo, Francesco Conte, Andrea Siddu

Produced by Cooper And The Night Owls

Mix & Master by Andrea Volpato (Møaa, ex New Candys, Painted Vein, Love in Elevator) at Fox Studio, Seattle, WA (USA)