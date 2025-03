CARLO AUDINO: guarda in anteprima il video “Lorenzo e la Luna”

Carlo Audino torna con un nuovo singolo dal sapore intricato e riflessivo: Lorenzo e la Luna. Disponibile da venerdì 21 marzo, il brano racconta una storia di scelte difficili e di emozioni contrastanti, rispecchiando le incertezze che tutti affrontiamo nella vita.

Al centro del racconto troviamo il protagonista, Lorenzo, indeciso se rimanere accanto a Sole, simbolo di stabilità e sicurezza, o abbandonarsi al sogno rappresentato da Luna, la forza istintiva e misteriosa che lo attrae. Tuttavia, l’apparizione di un nuovo personaggio che porta via Luna stravolge le sue certezze, lasciandolo smarrito e in un conflitto interiore che solo l’amore di Sole riuscirà ad alleviare. Il brano si muove tra amore non corrisposto, amicizia e le difficili scelte che segnano la nostra esistenza.

Attraverso un sound evocativo, arricchito dal sax di Marco Cocchieri, Carlo Audino crea un’atmosfera sospesa tra realtà e immaginazione, dove ogni nota accompagna il viaggio interiore del protagonista.

L’artista racconta così la genesi del brano: «Nella vita, a volte ci si trova di fronte a scelte che sembrano impossibili. Lorenzo e la Luna è nato da una situazione della mia vita, una di quelle incertezze che tutti abbiamo vissuto: “Sole o Luna? Sentimento o istinto?” È una riflessione su come, spesso, la decisione che prendi non è solo razionale, ma viene influenzata dalle emozioni e da forze che non puoi controllare.»

A supportare il singolo, Carlo Audino ha ideato e realizzato un videoclip interamente creato con l’ausilio dell’Intelligenza Artificiale, successivamente montato su Apple Studio con DaVinci Resolve. Il video dà vita ai protagonisti del brano, Lorenzo, Sole e Luna, mettendo in evidenza il dialogo interiore del protagonista e svelando dettagli chiave della narrazione, inclusa l’enigmatica figura che sconvolge l’equilibrio della storia.

CARLO AUDINO

Nato nel 1964, Carlo Audino inizia a suonare la chitarra nel ‘79, seguendo le orme del padre Antonio. In pochi mesi comincia a scrivere i primi brani, ispirato non solo da altri cantautori, ma soprattutto da Ivan Graziani e Mango. Negli anni successivi partecipa a innumerevoli festival e concorsi musicali, durante i quali entra in contatto con artisti suoi coetanei. Nel 1996 e 1997 partecipa all’Accademia della Canzone di Sanremo insieme a un giovane amico: Tiziano Ferro. Nel frattempo, crea uno studio di registrazione per fissare le proprie emozioni, migliorando le sue abilità come arrangiatore e tecnico del suono. Suona in maniera continuativa con band più o meno improvvisate e in duo in moltissimi pianobar e pub, soprattutto a Roma e provincia, ma anche a Milano, Londra e generalmente nel Kent (UK). Dal 2021 pubblica le sue canzoni.

https://facebook.com/karlaudino

https://instagram.com/carlo_audino_music