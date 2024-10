CAPPADONIA: guarda in anteprima il video “Dorian Gray” (Batcave Live Session)

Giovedì 3 ottobre esce il videoclip di“Dorian Gray” (Etichetta discografica Brutture Moderne, distribuzione Believe Italia), nuovo singolo del cantautore Cappadonia. La traccia, già disponibile sulle piattaforme digitali, è stata inserita nella playlist editoriale di Spotify Scuola Indie.

Quello di “Dorian Gray” non è soltanto un videoclip, ma può essere definito Batcave live session perché inaugura delle video sessions in studio. “Si tratta del mio rifugio artistico – dice Cappadonia – ed è un luogo fuori dal tempo che ha ospitato e ospiterà vari artisti nello spirito di quelle che in UK sono le famose Maida Vale Sessions. L’artista registra una versione live del brano e al tempo stesso viene realizzato il video”.

In “Dorian Gray”il narratore si rifugia in un mondo pop immaginario rifiutando il presente sempre più apocalittico. “Si tratta infatti di un pastiche di cultura pop sonoro e lirico che – dice l’artista – attraversa musica, cinema e letteratura sia passata che presente. Questo permette la descrizione del sentimento di nostalgia dovuto a una relazione poliamorosa conclusa”.

Testo, musica e produzione del brano sono di Cappadonia (voce, chitarre e basso). Al singolo hanno collaborato Emanuele Alosi (batteria e percussioni); Alessandro Solidoro (batteria e percussioni) e Alessandro Solidoro (tastiere). La produzione audio e video è di Elefante Rec.

Ugo Cappadonia è un songwriter siciliano, si stabilisce a Bologna e collabora con vari esponenti del panorama indipendente italiano come Il Pan Del Diavolo, Sick Tamburo, Nicolò Carnesi. Nel 2016 pubblica il primo album solista “Orecchie da elefante” prodotto da Alosi. L’album ottiene la nomination come migliore opera prima per le TARGHE TENCO 2016 ed è accompagnato da un tour di oltre 50 date. Nel 2017 fonda con Umberto Maria Giardini la band Stella Maris di cui è chitarrista, autore e leader fino al 2019. La band pubblica per La Tempesta Dischi un album e un EP seguiti da un tour nel 2018 che culminerà al prestigioso palco di MILANO ROCKS insieme ai Franz Ferdinand e The National. Nel 2019, nuovamente solista, è opening act per Johnny Marr a Cesena. Allo stesso tempo, si unisce come musicista alla band di Alosi che sarà opening act per il “Benvenuto al mondo” tour di Piero Pelù inclusa la data sold out all’Alcatraz di Milano. Nel novembre 2019 esce il secondo album “Corpo Minore” contenente i featuring di Federico Poggipollini, Alosi e Nicola Manzan scritto e prodotto dallo stesso Cappadonia, accolto con grande entusiasmo dalla critica. Nel 2020 l’album “Live all’Ohibò” documenta lo show tenutosi a Milano prima della pandemia. Arriva nel 2022 il terzo album “Canzoni per adulti” che affronta tematiche sociali e di crescita emotiva nell’era post- pandemica. A luglio 2022 è opening act ufficiale di tutte le date italiane di Andy Bell Space Station (Oasis, Ride, Beady Eye). Nel 2023 pubblica “La mia casa vuota” (ascolta qui) e “Across the universe” (ascolta qui).

