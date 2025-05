CAPOBRANCO: guarda in anteprima il video “Zero regole”

I Capobranco rompono ogni schema con il nuovo singolo “Zero regole”: un’esplosione di alternative rock dall’attitudine punk, tra chitarre taglienti e ritmiche serrate che non lasciano scampo. Ma non è solo la musica a colpire — sono le parole, affilate e provocatorie, a lasciare il segno.



“Zero regole” è un inno alla libertà più istintiva, una corsa sfrenata contro tabù e convenzioni sociali. Attraverso immagini pungenti e ironiche, il testo scuote e fa riflettere, svelando il suo significato più profondo solo nel finale. È una canzone che spiazza e fa sorridere, ma che affonda anche il colpo: “Contronatura è un concetto discutibile”.

CAPOBRANCO

Dopo il primo disco del 2014, nel 2016 esce “Il grande zoo”, l’atteso secondo lavoro in studio della band, seguito da decine di concerti in Italia e all’estero.

Prodotto da Cristopher Bacco e acclamato dalla critica per il suo pungente sarcasmo, questo lavoro rappresenta una naturale evoluzione del loro suono, combinando un rock deciso con inconfondibili ritmiche funk.



A maggio 2018 i Capobranco volano negli studi di Chicago del leggendario Steve Albini per registrare “In Dipendenza”, il terzo album. Tutte le lavorazioni sono effettuate in analogico per preservare la sonorità naturale della band. Alcuni testi si fanno più intimi, pur mantenendo il caratteristico spirito ironico.

Una notte, durante le sessioni di registrazione, il gruppo ruba le tute di lavoro di Steve Albini e registra il video di “Indiependenza”, il primo singolo estratto da questo nuovo album. Il disco, pubblicato come i precedenti da Jetglow Recordings, viene presentato per la prima volta dal vivo il 25 gennaio 2019 all’Hall di Padova e seguito dall’In Dipendenza tour.

A marzo 2019 “Fuori dal Tempo”, il secondo singolo, entra nella Top 30 delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane.



Nel 2023 i Capobranco tornano in studio per registrare cinque canzoni che rappresentano il culmine della chimica personale e musicale tra i tre componenti. “Zero Regole” è il terzo di questi nuovi brani, prodotti da Alberto De Rossi e in pubblicazione per la prima volta sotto l’egida di Be NEXT Music con distribuzione Universal.