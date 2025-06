BOP GUN: guarda in anteprima il video “Clubbing”

Clubbing è un brano per nottambuli, ispirato dalle notti passate a girovagare tra un club e l’altro in cerca di musica e di divertimento, o più probabilmente di qualcosa che neanche sappiamo cosa sia e se esista per davvero.

Nomadi, zingari che viaggiano al termine della notte mossi da una gioiosa inquietudine e sovrastati dai suoni e dalle atmosfere urban funk psichedeliche che caratterizzano il primo singolo dell’album d’esordio dei Bop Gun.

BOP GUN

**BOP GUN** è un progetto innovativo e sperimentale, new entry dell’etichetta indipendente Sghetto Records, riscrive le regole del gioco, non ponendosi limiti e prendendo ispirazione dalla leggendaria “Bop Gun” di George Clinton. La loro missione è chiara: “sparare” il funk nelle menti di chi non ha ancora sentito il richiamo di quel battito contagioso che spinge a muoversi e a vivere il bop.

Nate da una solida matrice funk e rock, i BOP GUN si avventurano in un viaggio sonoro che abbraccia generi diversi, dalla drum and bass al punk, dal grunge a molte altre influenze. Ogni esibizione è un’esperienza travolgente, un invito a ballare, sudare e lasciarsi trasportare da forti emozioni. Con una formazione composta da batteria, basso, tastiere, chitarra e voce, promettono di creare un autentico “casino” sonoro, capace di impressionare e coinvolgere il pubblico. BOP GUN è la band da vivere dal vivo, un’esplosione di energia e creatività che non lascia indifferenti.