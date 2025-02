BECA: guarda in anteprima il video “Cosa sono ora”

Il 31 gennaio 2025, Beca presenta il suo nuovo singolo “Cosa sono ora“, un’intensa riflessione su un amore che si dissolve nel nulla. Il brano racconta la storia di un ragazzo che, dopo aver vissuto un legame segreto, si ritrova abbandonato e confuso, completamente privo di certezze, in balia delle scelte di una ragazza che ormai non lo desidera più.

In questo vuoto emotivo, il protagonista si interroga sulla propria identità. Musicalmente, “Cosa sono ora” si fa strada con una carica energetica elettronica travolgente, un mix di suoni che richiamano l’estetica degli anni ’80, arricchiti da sonorità elettroniche contemporanee che avvolgono l’ascoltatore in un’atmosfera potente e ipnotica.

La produzione, a cura di Nicola Baronti, guida il brano verso nuove sonorità, rimanendo però fedele al carattere innovativo del sound di Beca. Il brano sarà disponibile dal 31 gennaio 2025 per LaRue Music Records, con il video ufficiale in uscita il 2 febbraio 2025. Un pezzo che fonde emozioni forti e elettronica, destinato a colpire nel profondo gli ascoltatori.

Il 2 febbraio 2025 verrà rilasciato il video ufficiale di “Cosa sono ora“, un’opera visiva intensa, che evoca un’atmosfera di decadimento e solitudine. La regia alterna primi piani con forti contrasti di luci e ombre a inquadrature ampie, riprese con il drone, creando un impatto visivo profondo.

Il video, interamente in bianco e nero, è arricchito da effetti di fumo blu, che aggiungono una dimensione onirica e inquietante, realizzati tramite Intelligenza Artificiale da Serotonic Studios. La regia, le riprese e il montaggio sono stati curati da Daniele Pozzi, che ha saputo costruire un linguaggio visivo potente e suggestivo, perfettamente in sintonia con l’emotività del brano.

BECA

Edoardo Becattini, in arte Beca, nasce nel 1998 e si distingue per il suo approccio musicale originale e in continua evoluzione. Con un sound che mescola elementi di pop elettronico e influenze internazionali, Beca sa come combinare sonorità moderne con un forte richiamo al passato.

Le sue composizioni sono ispirate a figure leggendarie come Moby, Daft Punk, ma anche al rock psichedelico degli anni ’70. I testi di Beca, radicati nel cantautorato italiano, esplorano temi universali e intimi, mantenendo una freschezza che li rende attuali e vicini al pubblico.

Sebbene la sua musica si basi su sonorità elettroniche, Beca non rinuncia a tracce acustiche che evocano la delicatezza dei grandi cantautori italiani, con chitarre che rimandano a un’atmosfera senza tempo. Il suo primo album, Conchiglie (2023), segna l’inizio di un percorso artistico che unisce il folk e l’elettronica, mescolando ritmi acustici e spazi sonori più sperimentali.

Polistrumentista e produttore musicale, Beca suona chitarra, pianoforte e percussioni, e si esprime anche come DJ, unendo capacità tecniche e una profonda passione per l’evoluzione musicale. La sua ricerca costante lo porta a reinventarsi in ogni live e produzione, spingendosi oltre i confini della musica contemporanea.

