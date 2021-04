BABBUTZI ORKESTAR: guarda in anteprima il video “Danny Boy”

In anteprima su Rockon il video per Danny Boy della Babbutzi Orkestar, esponente della balcan sexy music che ci aveva già sedotto con il singolo Pornoamore, con l’inconfondibile punk balcanico.



Il brano, nato inizialmente per essere incluso nel nuovo disco in uscita, diventa quindi un regalo nostalgico che ci riporta ai felici istanti dei concerti: la bellezza dei sorrisi tra il pubblico, i balli, la festa, gli sguardi felici e sereni. Un video e un brano dedicato a tutti, sia a chi sta sul palco, sia a chi sta sotto. Perché la musica dal vivo la fa la banda quanto il pubblico. Un concerto è interazione, socialità e soprattutto scambio di energie.



Leggiamo cosa ha da dirci la Babbutzi Orkestar e guardiamo insieme il video:

Danny Boy è una canzone popolare della tradizione irlandese (anche se in realtà scritta da un inglese che in Irlanda non ha mai messo piede). Come avete deciso di realizzare una vostra versione proprio di questo brano e che tipo di interpretazione avete cercato di dargli?

Danny Boy è stata registrata un po’ per gioco e un po’ perché è un brano che ci piace molto. Non abbiamo voluto stravolgerla, né interpretarla con un mood particolarmente diverso da quello dell’originale o delle versioni fatte fino ad oggi. Quindi ne abbiamo fatto una versione intima, solo chitarra e voce cercando di mantenere inalterato il messaggio del brano ed evidenziandone i colori profondi. Per mantenerla più vera la registrazione è stata fatta in diretta, buona la prima.

La canzone è un B-side delle registrazioni del vostro prossimo album, in uscita prevista in autunno. Come mai avete scelto di non includerla nella tracklist finale del disco?

E’ stata una scelta condivisa da tutta la banda. Inizialmente doveva essere una ghost track, poi una track a tutti gli effetti. Facendo girare il disco nelle orecchie in questo periodo ci siamo accorti che con le altre tracce questo brano cozzava poco, più in termini di sound non tanto per il mood. Così abbiamo deciso di tenerlo fuori, ma alla fine abbiamo comunque trovato il modo di farlo ascoltare.

Il video del brano vede parecchi frame di vostri concerti in svariati locali italiani. Ce n’è qualcuno in particolare nel quale vi manca esibirvi e dove vorreste al più presto poter tornare a suonare?

Il nostro desiderio in questo momento è tornare al più presto a SUOGNARE! Abbiamo necessità di salire di nuovo sul palco, ma non davanti ad una videocamera. Quello di cui abbiamo bisogno è fare concerti ed i concerti si fanno con il pubblico, creando l’interazione e lo scambio di energie necessari per creare la magia delle emozioni. Non c’è un palco o un luogo particolare di cui sentiamo la mancanza. La mancanza vera è suonare davanti ad un pubblico.

Cosa potete anticiparci del vostro nuovo album?

E’ un album di 10 tracce. I testi dei pezzi sono per il 90% in italiano, e questo è un percorso che abbiamo iniziato con l’EP uscito nel 2018. Fino a 3 anni fa scrivevamo solo in inglese o lingue incomprensibili. Ha un suono molto energico, come i nostri live. Con un indole molto punk. Abbiamo tirato fuori tutto il punk che avevamo in pancia. La nostra intenzione era scrivere un disco che all’ascolto ti catapultasse in una dimensione live. Per questo siamo sicuri che sarà molto divertente suonarlo dal vivo.

Qual è il sogno nel cassetto che vi piacerebbe raggiungere con questo disco?

In questo momento il sogno più grande è fare concerti, tanti concerti. Tornare a vivere i palchi ed incontrare persone, condividere, interagire. Non chiediamo niente di più! Oltre a questo speriamo che l’ascolto del disco faccia tornare la voglia di andare ai concerti e portare un po’ di festa in ogni casa che lo ospiterà.

https://www.facebook.com/BabbutziOrkestar/