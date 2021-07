ALMARIVA: guarda in anteprima il video “Quello che rimane”

“Quello Che Rimane” è il nuovo singolo della band trevigiana Almariva. Il brano parla della presa di coscienza nel momento in cui si chiude un capitolo della propria vita, sia esso un’esperienza o una relazione. Solo dopo la fine ci si rende conto di tutti quei dettagli mai notati, come se in precedenza si fosse accecati da un indefinito sentimento superiore.

A volte sono le persone più vicine a noi ad impedirci di “volare”, le stesse che lasciano un segno indelebile nel profondo. Questo accade quando chi si ha accanto vorrebbe qualcuno di completamente diverso: “E chiedermi di vivere al meglio sarà solo un pretesto per vedermi fallire”

Nel tentativo di cambiare per chi si ama, il rischio è quello di cadere da una montagna altissima senza via di scampo.

Gli Almariva nascono nel 2019 in provincia di Treviso. La formazione attuale vede Daniele Favaretto alla voce, Matteo Libralesso alla chitarra, Federico Lo Nigro alle tastiere, Lorenzo Finotto al basso e Daniele Castagnino alla batteria.



La band lavora su ogni canzone con molta cura dei dettagli e una particolare attenzione a soddisfare i gusti di ogni componente mantenendo un sound chiaro e caratteristico.



Per il lancio del primo singolo nasce la collaborazione con “Sorry Mom!”, con cui gli Almariva lavoreranno per l’uscita dell’EP d’esordio.

https://www.instagram.com/almarivaofficial/

https://www.facebook.com/almariva.music