ALBERT ENO: guarda in anteprima il video  ”Broken Pocket Watch”

Disponibile su YouTube da venerdì 4 giugno il video ufficiale di “BROKEN POCKET WATCH”, il nuovo singolo di Albert Eno estratto dall’album “Dark ‘N’ Stormy” uscito lo scorso 21 maggio 2021 per Bagana – B District Music e distribuito da Pirames International.

Un’ode romantica al ricordo e un pensiero nostalgico dell’amore: “Broken Pocket Watch” accoglie un flusso di emozioni vere e sincere, che hanno bisogno di essere espresse senza filtri e preconcetti. Sensazioni enfatizzate dal periodo storico che stiamo vivendo, dove la distanza è diventata la ‘nuova normalità’.

Come spiega l’autore: “Lo scorso anno nel pieno della pandemia e nel periodo che ci ha costretti rinchiusi in casa ho trovato queste righe scritte in un vecchio diario insieme ad un orologio da polso rotto che in passato indossavo al collo: ‘Quanto deve essere lontano un episodio, perché lo si possa ricordare? Quanto dev’essere lontano, perché la nostalgia del ricordo non possa più afferrarlo?’ Il suono nella mia testa di quelle parole, l’immagine delle lancette ferme hanno fatto nascere questa canzone: memoria, distanza, ricordi che svaniscono, ma in qualche modo rimangono fissati nella nostra mente e nella nostra anima.”

“Broken Pocket Watch” ben si inserisce nel mood intimo e personale dell’album: un arrangiamento essenziale, condotto da una chitarra semiacustica con accordatura aperta. Una vocalità, questa volta, più accentuata, con doppiaggi in falsetto volti a mantenere, a livello sonoro, l’atmosfera riflessiva e nostalgica del brano. Un crescendo di percussioni apre la seconda parte del brano: qui l’organo è sostenuto da un arrangiamento corale che vuole ricreare la dimensione di un ricordo forte e fondamentale, da cui non vogliamo slegarci.

“Broken Pocket Watch” è stato prodotta da Albert Eno e Pablo Davilla, registrata, mixata e masterizzata presso i Putrefashion Studio. Musica e testi a cura di Albert Eno. Il video ufficiale è stato prodotto da Max Menghini e girato presso Villa Grimani Molin Avezzù a Fratta Polesine (RO).

Albert Eno, già voce dei Kismet, avvia il suo progetto solista nel 2018. In occasione di una serie di date italiane di artisti internazionali in tour per l’Europa (Noah Gundersen, Stu Larsen & Natsuki Kurai, Charlie Winston tra gli altri), Albert Eno esordisce nella veste di solista come opening act. Nel gennaio del 2020 è il supporto ufficiale del solo Tour di Charlie Winston in Belgio suonando al MCFA in Marche en Famenne, al Tremplin di Dison e a “La Ferme du Biéreau” di Louvain. Oltre ai concerti, Albert Eno inizia la sua attività creativa e compositiva che porterà l’artista a pubblicare nel settembre 2020 il singolo “The Embrace”, scritto durante il periodo di lockdown; il brano trae ispirazione dal dipinto di Egon Schiele “L’abbraccio” e da una citazione tratta dal libro “Just Kids” di Patti Smith. Albert Eno pubblica “Iron Sky”, cover di Paolo Nutini, il 18 dicembre 2020. L’artista pubblica per Bagana – B District Music l’album “Dark ‘n’ Stormy” il 21 maggio 2021: tre i singoli estratti, “A Kind Of Cure” (marzo 2021), “Come As You Are” (aprile 2021) e “Broken Pocket Watch”.

https://www.facebook.com/AlbertEnoOfficial

https://www.instagram.com/albert_eno/