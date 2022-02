THE TALLEST MAN ON EARTH quest’estate in concerto a Castiglione del Lago, Ancona, Pistoia e Gardone Riviera

Acclamato dalla critica e dal pubblico per la sua carismatica presenza scenica, Kristian Matsson, in arte The Tallest Man On Earth, fa ritorno in Italia con “I Love You. It’s A Fever Dream”. Il disco, pubblicato ad aprile 2019 via Rivers/Birds Records, è il quinto lavoro del cantautore svedese e segue “Dark Bird is Home” (2015) e “When the Bird Sees the Solid Ground”, progetto multimediale prodotto, scritto, diretto e girato dallo stesso Matsson nel corso del 2018.

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/tallest2022

Paragonato spesso a Bod Dylan per la sua abilità nel comporre i brani, combinata ad uno stile vocale unico, fatto di musica e poesia, The Tallest Man On Earth arriva in Italia con “I Love You. It’s A Fever Dream”, un album intimo e acustico e che ci riporta agli albori musicali del cantautore svedese.

A proposito dell’album racconta: “Ovviamente ci sono alcune canzoni d’amore e poi ci sono altre canzoni. Durante la realizzazione dell’album ho pensato molto allo sguardo attraverso il quale esaminiamo le nostre vite e, per qualche ragione, al fatto che le nostre peggiori tendenze sembrano sempre balzare all’occhio per prime, mentre le cose migliori possono passare inosservate. Mi sono reso conto che alcuni dei momenti più potenti e stimolanti della mia vita sono stati i più sottili”.

MARTEDÌ 5 LUGLIO 2022 – CASTIGLIONE DEL LAGO (PG)

ROCCA MEDIEVALE – LARS ROCK FEST “WARM UP”

Biglietto: 30,00 € + d.p.

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2022 – ANCONA

MOLE VANVITELLIANA – SPILLA 2022

Biglietto: 30,00 € + d.p

GIOVEDÌ 7 LUGLIO 2022 – PISTOIA

FORTEZZA SANTA BARBARA – PISTOIA BLUES

Biglietto: 30,00 € + d.p

VENERDÌ 8 LUGLIO 2022 – GARDONE RIVIERA (BS)

ANFITEATRO DEL VITTORIALE – TENER A MENTE

Biglietti: da 28,00 € + d.p.

