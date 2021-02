DAVIDE DIVA: ascolta in anteprima il singolo “Einstein”

“Einstein” è il nuovo singolo di DAVIDE DIVA in uscita martedì 16 febbraio 2021 via Costello’s Records con distribuzione The Orchard.

Davide Diva è un ragazzo nato e cresciuto nella riviera ligure. Ha sempre un sacco di cose per la testa ma spesso preferisce non dire niente. Lavora perché ha un po’ paura del futuro e scrive canzoni perché non conosce altro modo per tenere tutto in piedi.

Dopo i sorprendenti singoli d’esordio “Flash” e “Grigio Pedonale” (ad oggi rispettivamente 40k e 20k ascolti su Spotify), l’artista ligure è pronto a presentare il nuovo brano “Einstein“.

“Einstein” è una canzone d’amore. Un amore che porta a far di tutto e a trovare in ogni cosa un motivo per sorridere.

https://www.instagram.com/davidedivamusica/

https://www.facebook.com/davidedivamusica/



Foto di Laura Bianchi