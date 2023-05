DAVIDE DIVA: ascolta in anteprima il nuovo album “Oggi, domani, per sempre”

“Oggi, domani, per sempre” è il nuovo album di DAVIDE DIVA in uscita il 05.05.2023 via Costello’s Records con distribuzione The Orchard.

Un album diviso in tre capitoli ideali. “Oggi, domani, per sempre” è il lavoro più importante di Davide Diva, un artista che fin dagli esordi si è fatto notare per uno stile internazionale ma personale, contemporaneo eppure anche meravigliosamente classico. Questo nuovo disco porta con sé, come un’ombra luminosa, la consapevolezza di fotografare un momento di massima ispirazione. Non è una semplice raccolta di brani, non è una carrellata di singoli, non è un compito svolto più o meno bene, con più o meno grandi possibilità di successo, ma qualcosa di raro, sfaccettato. Ci sono canzoni molto diverse tra loro, alcune potrebbero sembrare poco più che intermezzi, ma in realtà tutto è funzionale e perfettamente equilibrato.

“Oggi, domani, per sempre” è un diario in cui Davide Diva ci guida, gira le pagine, ci mostra le foto, ci insegna la sua calligrafia, e man mano che andiamo avanti scopriamo che il tempo ritaglia le nostre vite, rendendole uniche e universali.

«”Oggi, domani, per sempre” è un viaggio lungo le dimensioni del tempo. Nel quotidiano è molto facile vedere le difficoltà, mentre ampliando lo sguardo è più semplice ritrovarsi nel mondo. L’intenzione dell’album è proprio questa. Senza dare risposte certe o mantra di vita, vuole alleggerire le responsabilità che si danno all’oggi e immaginare che il per sempre, alle volte, sia sotto i nostri occhi.»

Davide Diva è un ragazzo nato e cresciuto nella riviera ligure. Ha sempre un sacco di cose per la testa ma spesso preferisce non dire niente. Lavora perché ha un po’ paura del futuro e scrive canzoni perché non conosce altro modo per tenere tutto in piedi.

Crediti

Testi e musica di Davide Di Vanna

Prodotto, registrato e mixato da Federico Carillo

Master: Giovanni Versari