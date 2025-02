RECORD STORE DAY 2025: i dischi in uscita il 12 Aprile per la giornata mondiale dei negozi di dischi indipendenti

Svelata la lista delle uscite del Record Store Day, la giornata mondiale che celebra i negozi di dischi indipendenti, quest’anno il 12 aprile con un viaggio attraverso generi e decenni, tra album e singoli in edizione limitata, vinili colorati e boxset esclusivi.

Tra le uscite più attese, Burning Moonlight di Marianne Faithfull è un nuovo EP di quattro tracce della leggendaria artista britannica, scomparsa pochi giorni fa. Dave Stewart, storico chitarrista degli Eurythmics, rende omaggio a Bob Dylan con Dave Does Dylan, un mix di blues, folk e il suo inconfondibile tocco rock. Angel In The Dark di Laura Nyro è l’ultimo album registrato dalla straordinaria cantautrice prima della sua scomparsa. Prince Charming di Adam Ant, album che lo consacrò icona new wave, torna con il suo mix di post-punk, glam e tribalismo percussivo. Infine, Keep Me In Mind Sweetheart di Isobel Campbell & Mark Lanegan cattura l’alchimia tra l’ex Belle & Sebastian e il leader degli Screaming Trees, evocando atmosfere intime e malinconiche.

Dalle leggende del rock ai pionieri dell’hip-hop, fino alle icone alternative e alla sperimentazione jazz, sempre molto nutrita la sezione dedicata ai vinili colorati. All Things Must Pass di George Harrison, capolavoro che ha ridefinito la sua carriera solista, si affianca a The Low End Theory degli A Tribe Called Quest, punto di riferimento dell’hip-hop più raffinato che ha influenzato intere generazioni con il suo sound e i testi innovativi. The Eternal Idol dei Black Sabbath segna una nuova fase per i pionieri dell’heavy metal, con Tony Martin alla voce, mentre First Issue dei Public Image Limited rappresenta l’audace debutto post-punk di John Lydon (ex Sex Pistols), un disco rivoluzionario per il genere.

Produttore di Frank Ocean e Travis Scott, Vegyn reinventa l’iconico album di debutto degli Air del 1998 pubblicando Blue Moon Safari, portando la sua visione unica all’amato capolavoro ambient-pop del duo francese, infondendolo con un’energia fresca e contemporanea. A chiudere la selezione, la Deluxe di Danse Macabre dei Duran Duran, un lavoro dal fascino oscuro e cinematografico e due gemme della due gemme della scena psichedelica britannica: Turns On ’67 dei Soft Machine e Matching Mole’s Little Red Record dei Matching Mole entrambi guidati dal genio visionario di Robert Wyatt.

Tra i singoli in uscita, Power to the People di John Lennon & Yoko Ono, in versione live registrata a New York nel 1972 per il One To One Concert, continua a essere un inno immortale alla libertà e all’attivismo. De Lane Lea Demos dei Queen offre uno sguardo affascinante sulle origini della band con le prime registrazioni nei mitici studi De Lane Lea nel 1971. Più recenti, invece, The Only One I Know dei Charlatans, simbolo della scena Madchester, Between Two Points di David Gilmour, tratto dal suo ultimo album Luck and Strange, e Me And The Dog di Sam Fender, ambasciatore del Record Store Day nel Regno Unito.

Diversi anniversari celebrano capolavori di tutti i generi: Plays John Mayall di John Mayall compie sessant’anni, Metal Machine Music di Lou Reed ne festeggia cinquanta con il suo sound sperimentale e controverso, mentre Original Soundtracks Vol.1 dei Passengers (progetto degli U2 con Brian Eno) raggiunge i trenta anni. Inspiración Espiración dei Gotan Project celebra vent’anni di tango elettronico, mentre Every Open Eye dei Chvrches, che ha consolidato il synth-pop della band scozzese, festeggia il suo decennale.

Tra le uscite dal vivo, Live at the Rainbow Theatre with Ray Cooper di Elton John offre una registrazione dell’artista accompagnato dal grande percussionista Ray Cooper, mentre Live from Austin City Limits di Brittany Howard cattura un’intensa performance della ex leader degli Alabama Shakes. A Night at the Symphony: Hollywood Bowl di Laufey, molto amata dalla Gen Z, propone un doppio vinile registrato con un’orchestra sinfonica, The Lost Tapes Vol.6 Live in Berlin 1992 dei Motörhead documenta la potenza live della band di Lemmy, mentre Echoes registrata dai Nick Mason’s Saucerful of Secrets è un tuffo nel cuore del repertorio Pink Floyd.

In Italia, su Santeria Records, la storica label toscana di rock indipendente, disponibili per la prima volta in vinile due uscite imperdibili: Prototipo Casio EP degli Offlaga Disco Pax, stampato in un’edizione speciale color argento, con classici e versioni alternative, e Home Recordings di A Toys Orchestra, una selezione di demo, cover e outtakes.

Al debutto in vinile anche due titoli della milanese Red Records: Nocturne di Gerry Mulligan, un’inedita registrazione del 1992 con Harold Danko, Dean Johnson e Ron Vincent, mentre note solo ai seguaci del jazz più accaniti le session di Standards Lost and Found 2 di Gato Barbieri, registrate a Roma nel 1968 con Franco D’Andrea,Giovanni Tommaso e Pepito Pignatelli. Orient di Don Cherry esplora sonorità orientali e africane, mentre Izipho Zam (My Gifts) di Pharoah Sanders promette un’esperienza sonora trascendentale.

Prodotto da Ponderosa Music Records, Five Leaves Left, Echoes on Solo Piano del pianista e compositore Demian Dorelli arriva per la prima volta in vinile. Un sincero omaggio al leggendario cantautore britannico Nick Drake, l’album presenta dieci tracce in cui Dorelli e il suo team esplorano ogni sfumatura della sua musica, introducendo anche variazioni negli arrangiamenti per rendere il flusso del disco ancora più coinvolgente.

Tra i boxset imperdibili, spiccano il quadruplo Time Flies…1994-2009 degli Oasis, il quintuplo Brazil 45 curato dai BadBadNotGood e il sestuplo Nuits De La Fondation Maeght di Sun Ra. Sul fronte delle colonne sonore, fanno il loro debutto in vinile Dietro il Processo di Ennio Morricone, tratto dall’omonimo programma Rai degli anni ’70, e Kiss Kiss…Bang Bang di Bruno Nicolai, un capolavoro del cinema italiano.

Negli ultimi anni, il mercato del vinile ha vissuto una crescita costante, affermandosi come un fenomeno culturale oltre che commerciale. Il 2024 segna a livello globale il diciassettesimo anno consecutivo di crescita per questo supporto, confermando il ritorno dell’ascolto analogico tra appassionati e nuove generazioni. In Italia, i dati FIMI rivelano che nel primo semestre del 2024 le vendite di vinili sono aumentate del 16%, consolidando il loro ruolo centrale tra collezionisti e appassionati.

Un ruolo fondamentale in questa rinascita lo ha avuto il Record Store Day, evento nato nel 2007 negli Stati Uniti e giunto in Italia alla sua quattordicesima edizione, supportato localmente da oltre 240 negozi di dischi indipendenti. Più di una semplice giornata celebrativa, il Record Store Day ha riportato l’attenzione sull’esperienza unica dell’acquisto e dell’ascolto della musica su vinile in quei luoghi culturali, creando un ponte tra passato e futuro.

La lista completa di tutti i dischi disponibili nei negozi italiani sarà a breve online sul sito www.recordstoredayitalia.com.