sonogiove: 5 canzoni per 5 planeti

sonogiove è Giovanni Casadei, classe ’95, di Rimini. Il progetto è nato nell’effettivo nel 2020. Giovanni ha già un progetto sotto un altro nome, all’attivo da anni che lo ha portato ad avere il proprio piccolo bagaglio di esperienza. Da un anno si cimenta invece in questo progetto totalmente in italiano, basato sull’uso della chitarra classica arpeggiata, mischiando indie, pop, e lo-fi. È seguito dal produttore di Riccione Alberto Melloni. A ottobre 2021 esce col suo primo singolo con Formica Dischi.

Recentemente ha partecipato a Deejay On Stage (Radio Deejay), essendo uno dei 40 artisti selezionati che si è esibito a Riccione. sonogiove ha l’esigenza di parlare con le sue canzoni, di comunicare cio che pensa e che vive, in chiave pop agrodolce. Aquilone è il suo primo singolo, uscito lo scorso 1 ottobre, e parla del concetto di amore presente in ogni persona, e anche se si prova a schivarlo o a sorpassarlo, una forza gravitazionale tira la persona verso questo concetto.

Gli abbiamo chiesto di creare per noi una playlist planetaria:

Atlante – Venere (VENERE)

Ho scelto questa canzone ovviamente per il nome attribuito alla canzone. Tra l’altro anche io ho scritto una canzone con lo stesso nome che uscirà presto. Venere oltre che essere il pianeta della fortuna come da tutti noto, è la dea della bellezza.

Venerus – Non vivo più sulla Terra (TERRA)

A volte la curiosità ti penetra e ti porta a chiederti cosa c’è di bello negli altri pianeti, quanto l’Universo sia enorme, e come Venerus (uno degli artisti più originali in Italia al momento secondo me), non vorrei più stare immobile e volare davvero in un altro pianeta.

Biffy Clyro – Opposites (MARTE)

L’album Opposite dei Biffy ha una copertina che mi ha da sempre ricordato un pianeta diverso dalla nostra Terra, questo marrone un po’ rosso, mi ricorda molto il deserto, la siccità. Opposite è inoltre la canzone che preferisco dell’album. Il muro sonoro di questa band, che mi sono visto dal vivo anche, spacca davvero, mi immagino una crepa nel deserto.

XXXTENTACION – Pain = Bestfriend (SATURNO)

Saturno come Giove è noto per le tempeste e vortici frequenti.

Bene, questo brano che parte molto tranquillo, esplode in mezzo alla canzone con la super batteria di Travis Barker, per poi tornare sui suoi passi, sul pre-tempesta.

Non credo servano ulteriori spiegazioni.

Oltre che XXXTENTACION è stato uno delle mie influenze maggiori da sempre praticamente.

Verdena – Luna (LUNA)

SO che la Luna non è un pianeta ma se lo fosse, questa canzone che io adoro, la rappresenterebbe troppo bene secondo me. Credo che il guardarla, ti faccia dimenticare di chi sei, e ti annulli le paure e i pensieri.

Mi ha sempre rilassato e distratto molto. La sua luminosità mi ricorda molto questo trio che influisce tanto sulla mia musica. Alberto Ferrari NUMERO 1.