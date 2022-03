SONOGIOVE: ascolta in anteprima il singolo “Venere”

«”Venere” è un brano che scrissi a marzo 2020 nel corso del primo lockdown dovuto alla pandemia, un momento particolarmente complesso per me. Avevo bisogno di evadere da quello che stava succedendo e un giorno, di getto, composi il riff principale del brano nella mia cameretta, con la mia chitarra classica. In verità, tutto il mio progetto sonogiove ha iniziato a prendere forma proprio questa canzone e da quel momento. Il brano parla semplicemente di una persona che mi fa stare bene. La speranza è che ascoltandola ognuno possa immediatamente agganciarsi all’immagine di chi nella propria vita svolge lo stesso ruolo.»



Il brano è stato prodotto inizialmente con Alberto Melloni presso il Photophonica Studios di Riccione e la sua produzione è stata terminata presso l’Home Studio di Simone Sartini a Rimini.

sonogiove è Giovanni Casadei, classe ’95, artista riminese mosso dall’esigenza di comunicare in chiave emo-pop agrodolce, ciò che vive e che pensa, con l’ausilio pochi fronzoli: qualche effetto vocale e la sua chitarra classica arpeggiata.

Dopo l’esperienza accumulata grazie a un altro progetto (dal cantato in inglese però) tra live, busking e contest da marzo 2020, in pieno lockdown, da vita a sonogiove, il suo nuovo progetto totalmente in italiano, nato e basato grazie gli arpeggi della sua chitarra classica, mischiando indie, pop e lo-fi. Un viaggio musicale che grazie all’utilizzo della sua lingua madre gli permette di raccontarsi davvero.



L’1 ottobre 2021 esce il suo primo singolo, “Aquilone“, prodotto dal riccionese Alberto Melloni (che lo segue per tutta la prima parte di percorso) e pubblicato da Formica Dischi.

Il 6 agosto 2021, dopo esser stato selezionato tra numerosi artisti, partecipa a Deejayonstage, il format estivo di Radio Deejay che si svolge a Riccione.

sonogiove.it/

www.instagram.com/sonogiove/



Crediti

Produzione: Giovanni Casadei, Alberto Melloni

Registrato presso Photophonica Studios (Riccione) e presso Home Studio di Simone Sartini (Rimini)

Mix e master: Home Studio di Simone Sartini

Foto: Domenico Di Maio