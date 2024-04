Le 5 canzoni preferite di Frisàri

Esce su tutte le piattaforme digitali per Futura Dischi (e in distribuzione The Orchard) il nuovo singolo di Frisàri. Un nuovo capitolo dal titolo “Giurami” che anticipa l’uscita di un EP che nasce dall’idea di una sessione in presa diretta, da cui poi deriva un risultato vibrante e del tutto connesso alla dimensione live, una parte fondamentale del progetto Frisàri. Il tutto è stato realizzato con lo sfondo e la complicità del Blap Studio di Milano.

E noi per conoscerlo meglio, gli abbiamo chiesto quali fossero i suoi cinque brani preferiti.

Una giornata uggiosa – Lucio Battisti

Battisti é un grande regalo alla forma canzone italiana, da piccolo lo canticchiavo, da adolescente ci suonavo i primi accordi e ora ci riscopro soluzioni melodiche e ritmiche. Questo brano in particolare perché mi fa sentire a casa quando a Milano piove e non potevo sceglierne tanti.

Small Things – Ben Howard

Ascoltare Ben Howard ha insinuato in me la curiosità di andare a ripescare dischi storici che per qualche motivo fino al periodo dell’università avevo ignorato (ma storici nel senso di famosi a tal punto che mi dicevo “ma veramente non ho mai speso un’ora per ascoltarlo questo disco?”). Questo brano é una coccola, un inno ai delay sulle chitarre elettriche.

Taking Me Back – Jack White

Brano frenetico dove tutto é al suo posto e niente in ordine. Ricordo bene la prima volta che mi trovai ad ascoltarlo. Mi ha aiutato a capire che scegliere come registrare qualcosa conta tanto quanto quello che hai deciso di registrare.

Easy Easy – King Krule

Una canzone che mi ha travolto in un periodo post-adolescenziale di un artista del quale ho una considerazione tanto alta da non aver avuto il coraggio di ascoltarlo in concerto.

Inaka – Mei Simones

La delicatezza dell’arrangiamento di questa canzone che unisce la lingua inglese al giapponese mi ha incuriosito e sto accarezzando l’idea di sperimentare affiancando dialetto salentino e italiano in futuro.