Le 5 canzoni preferite dei SUNSET RADIO

Il singolo che apre questo 2024 per quanto riguarda la scena alt-rock è sicuramente “Va bene lo stesso”, uscito lo scorso 26 gennaio, prodotto da Moka che vede la collaborazione tra Jack Out e Sunset Radio. Un brano malinconico ma con quella nota pop che lo rende adatto anche a giorni di sole, nato in maniera del tutto naturale tra un backstage e l’altro durante i loro concerti.

Il singolo è stato presentato live il 25 gennaio al Barrio’s di Milano, prima data di un tour che toccherà tutte le principali città del nord Italia.

Abbiamo provato a conoscere meglio il progetto musicale dei Sunset Radio chiedendo ai ragazzi di raccontarci qualcosa sulle loro canzoni preferite:

RICHI: “Great Expectations” dei The Gaslight Anthem

“Mary, questa stazione sta suonando tutte le canzoni tristi. Mi ricorda quando eravamo vivi”

Questa canzone parla di un fallimento in amore, così come nella vita, del farsi aspettative che non verranno rispettate, di come tutto quanto, alla fine, sia fugace e fragile. Tutto ciò viene condito dalla magnifica scrittura di Brian Fallon che richiama al fascino dei cliché anni 60’ di un’America che oggigiorno va sempre più perdendosi, come le Cadillac, i drive-in e le tavole calde (diner). Insomma, un vero e proprio inno punk rock alla malinconia di ricordi passati che non torneranno.

FRANK: “Down” dei Blink-182

Era il 2004, avevo 12 anni, accendo MTV e vedo il video di questa canzone, vedo questi tre tipi che suonano, la canzone mi piace un sacco, e in più vedo quel basso fender rosa… decido di suonare il basso. Tutt’oggi non ho ancora il basso rosa.

PAZ: “Welcome to paradise” dei Green Day

Provato e riprovato centinaia di volte, sempre presente in ogni cd e lettore mp3, perché fortunatamente nei primi 2000 non c’era il fottuto Spotify. La colonna sonora delle superiori. Ogni mattina, dentro il vagone del treno, risuonava nelle orecchie per tutto il viaggio!

TEO: “Wake the dead” dei Comeback Kid

I Comeback Kid rispecchiano con esattezza il mio modo di suonare, di esprimermi sulla chitarra, di emozionarmi. Amo tutto di loro, principalmente il fatto che tiktok e tutte le cazzate di questi anni non hanno niente a che vedere con loro. Dal vivo sono ancora una di quelle band che quando le vedi è come se un camion ti arrivasse in faccia.

ENNY: “Sugar, We’re Goin’ Down” dei Fall Out Boy

Il brano racconta di una relazione tra due persone in cui una ha più potere e influenza dell’altra.

Il narratore è colui che è succube nella relazione ed esprime la propria frustrazione nei confronti di un partner che, nonostante dica di esserci, lascia che il suo ego personale abbia il sopravvento su tutto. Il protagonista descrive la lotta e la fatica impiegata per rimanere nella relazione, sapendo che non migliorerà mai e che continueranno ad “andare giù, giù”. D’altronde a chi non piacciono le storie travagliate?