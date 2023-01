SUNSET RADIO: nuovo frontman e nuovo singolo in italiano “Pagine”

Ritornano i pop-punkers Sunset Radio con grosse novità al seguito, la prima un significativo cambio di line-up, con un nuovo frontman al seguito e oggi con “Pagine”, nuovo singolo che segna una svolta nello stile del gruppo ravennate.

La vena pop-punk è sempre presente ma questa volta si aggiunge la lingua nostrana a fare da padrona.

Il nuovo brano si dimostra fresco, catchy e con un ritornello sing-along facilmente memorizzabile. “Pagine” è un perfetto mix tra il classic pop-punk californiano e il pop italiano, il tutto senza snaturare l’essenza del quintetto.

Il progetto Sunset Radio nasce a Ravenna nel 2016 da molteplici influenze spaziando dal PunkRock californiano 90’ per arrivare all’Alternative italiano passando per sfumature Hardcore e Pop. Nel 2016 esce il primo ep “Dreams, Memories and late night” seguito a brevissimo dalla pubblicazione del primo album “Vices” in uscita per l’etichetta italiana “This Is Core”. Seguono due anni di tour internazionali coprendo Italia, Svizzera, Austria, Russia e Giappone. Nell’Ottobre del 2018 la band pubblica il secondo album “ All The Colors Behind You” seguito da tour in Italia e Giappone. Nel 2020 esce a livello indipendente un EP di cinque tracce “Seasons”, che rappresenta la prima collaborazione con Fabrizio Panbarco (PanMusic, Melody Fall) come produttore. A Novembre 2022 la band ravennate esce con il terzo disco “Thank You, Goodbye!”, album sicuramente più maturo e con influenze più Alternative/Pop rispetto ai precedenti (il disco contiene un brano in Italiano, Domenica). “Thank you, Goodbye!” sarà l’ultimo disco della band con Andrea come cantante, che dopo sette anni lascia la band. Al suo posto “Ennie”, precedentemente frontman dei cesenati “Now.Here”, con il quale il 19 Gennaio uscirà a livello indipendente “Pagine”, primo singolo di una nuova era targata Sunset Radio. Nel corso degli anni la band ha condiviso il palco con centinaia di bands, tra cui: Millencolin, Bad Religion, Suicidal Tendencies, Zebrahead, Satanic Surfers, Punkreas, Teenage Bottlerocket, Our Last Night.