I cinque brani preferiti di GODOT.

É uscito venerdì 26 gennaio 2024 su tutte le piattaforme digitali (in distribuzione Believe Music) il nuovo singolo di GODOT. dal titolo “Granelli“, un nuovo brano dedicato agli ultimi romantici in ascolto, che ci pone in attesa di un nuovo disco del cantautore di Milano classe 1993, dopo un periodo di assenza.



Con il cuore in fermento e le orecchie sempre colme di suoni e parole, oggi GODOT. è pronto ad immergersi in un nuovo capitolo della sua vita, desideroso di raccontare e raccontarsi. Per chi vorrà ascoltare, per chi vorrà cercarsi e riconoscersi. Perché in fondo, siamo tutti e tutte anime in cerca di complici.

Noi volevamo conoscerlo meglio, anche in vista di un nuovo disco in uscita, e gli abbiamo chiesto quali fossero i suoi cinque brani preferiti.

De Gregori – Santa Lucia

Francesco De Gregori accompagna la mia vita da quando ne ho memoria. Sono un grande ascoltatore della sua musica, che desidererei anche come colonna sonora della mia vita. Tra tutte le sue poesie, scegliere mi è difficile, ma c’è una canzone che riconosco essere speciale per me. Si tratta di Santa Lucia. Trovo sia di una profondità e saggezza commoventi: mi fa piangere ogni singola volta.

Mazzariello – Funamboli

Credo sia l’artista di nuova generazione che più ammiro. Ricordo che la prima volta che ascoltai questo brano pensai “vorrei saper scrivere come lui!”. Trovo sia davvero capace, come autore, musicista e come cantante. Non penso di avere fiuto nella vita, ma se lo avessi ora direi qualcosa del tipo “vedrete che arriverà lontano”. Io, in ogni caso, glielo auguro tanto!

Rino Gaetano – E Berta Filava

Io ho un debole per il cantautorato degli anni ‘70. E ancor di più per Rino Gaetano. Criptico, forse non-sense al primo ascolto. Ho iniziato ad ascoltare la sua musica da piccolo e ricordo che mi pareva un pazzo. Oggi lo considero un profeta!

Lucio Dalla – Anna e Marco

Ok, ormai un po’ la mia passione per il vintage l’avete capita. Anna e Marco è una canzone che amo per due motivi, fondamentalmente: è tra le prime canzoni di Dalla di cui ho memoria, dunque mi lega a questo pezzo una connessione molto tenera. E poi perché vedo questa canzone esattamente come si vede un dipinto. È fisica. Mi ci immergo. Anna e Marco per me hanno un corpo e una faccia che conosco a memoria. Come fossero parte della mia vita.

Lucio Corsi – Onde

Niente, io Lucio Corsi lo adoro. Questa canzone, un po’ come tutto l’album “Cosa Faremo Da Grandi?”, rappresenta tra l’altro un periodo molto felice della mia vita. E manco a farlo apposta, in quel periodo ho anche incontrato lo stesso Lucio Corsi in Gae Aulenti. Mi chiese di accarezzare il mio cane…praticamente da allora non l’ho mai più lavato (scherzo. Forse). .