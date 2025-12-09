I cinque brani preferiti degli EXCAPE

Gli Excape sono una giovane band cremasca formata da Marco Carelli (voce e chitarra acustica), Ruggero Guerini(basso) e Jacopo Cipeletti (batteria). Dopo il debutto con diversi singoli e un primo EP dal titolo Ikigai, il trio torna ora con un nuovo brano, “Baciami Stupida”, uscito il 7 novembre 2025 per Benzai Records e distribuito da Believe Digital.

Il singolo segna un passo avanti importante nel loro percorso: un sound più maturo e autentico, che unisce pop e indie-rock, restando fedele alla componente emotiva che caratterizza la band. “Baciami Stupida” è un pezzo che parla di desiderio, solitudine e connessione, con l’urgenza di dire tutto, anche quando non si trova il modo giusto per farlo.

Ecco i cinque brani che gli Excape hanno scelto di raccontare — canzoni che li ispirano e che, in modi diversi, hanno influenzato anche la scrittura del loro ultimo singolo.

Walking on the Moon – The Police

Ci piace per quel ritmo costante ma ipnotico. Ti fa sentire sospeso, come se stessi davvero camminando sulla luna.

Ha quella sensazione di sogno che volevamo ricreare anche nel nostro brano.

Hello Heaven – Yungblud

È crudo, sincero e pieno di energia.

Racconta bene quel mix di malinconia e voglia di vivere tutto, che è un po’ anche l’anima di “Baciami Stupida”.

Welcome to the DCC – Nothing But Thieves

Ci ispira per il suo equilibrio tra elettronica e chitarre. È potente ma curato, e ogni volta che lo ascolti ti porta in un’altra dimensione.

Con “Baciami Stupida” volevamo fare la stessa cosa: far entrare chi ascolta dentro la nostra atmosfera.

Sex – The 1975

È diretto, impulsivo e vero. Parla di desiderio e confusione con una leggerezza che ti prende subito.

Ci ha spinti a essere più spontanei e a non avere paura di dire le cose come stanno.

Insieme a te sto bene – Lucio Battisti

È una botta rock nascosta dentro un classico italiano. Per l’epoca era super avanti, e ancora oggi suona fresca e piena di forza.

Ci piace perché dimostra che si può essere intensi e moderni anche cantando in italiano, proprio quello che cerchiamo di fare anche noi.