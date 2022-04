I 5 brani preferiti di Parker

E’ uscito a febbraio 2022 per Disordine Dischi in distribuzione Believe Solo colpa mia, l’album di debutto di Parker, progetto solista di Manuel Pippus: un viaggio tra tristezza e sensi di colpa con l’ostacolo della solitudine. Undici tracce che si sviluppano come un’autobiografia musicale tra riferimenti letterari e movenze sfacciatamente pop.

E noi non potevamo non chiedergli quali sono i suoi 5 brani preferiti.

C’è Tempo (Ivano Fossati) live

Seguo da sempre questo artista e la canzone in questione rispecchia il modo perfetto, almeno per me, di scrittura.

“un programma futuro che non abbiamo avverato”

C’è tempo e ci sarà sempre, ci credo

Rimmel (De Gregori)

Penso sia stato uno dei primi pezzi ascoltati quando mi sono appassionato al cantautorato d’autore. De Gregori ti riempie e ti entra dentro come un coltello affilato. Rimmel è l’essenza dell’amore, quel tratto di donna che a volte resta indifferente e che lui mette in risalto.

It’s My Own Cheating Heart That Makes Me Cry (Glasvegas)

Off topic: Adoro questi scozzesi ma soprattutto ho scelto questo pezzo perché sogno la notte di suonarlo e cantarlo davanti a 100mila persone ☺

Lune Storte (LUK)

E’ una canzone inedita tra l’altro di una persona a cui sono molto legato e lo metto tra i miei preferiti poiché è stato grazie a lui e a questo pezo che mi è tornata la voglia di scrivere e di fare musica. Mi ha cambiato

Gabry (Vasco Rossi)

La fragilità e la sofferenza di questo pezzo mi appartengono, le sento mie, Vasco mi ha accompagnato per tutta la mia adolescenza e a distanza di anni provo le stesse identiche emozioni come quando avevo 16 anni. Le stesse identiche emozioni.