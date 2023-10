I 5 brani preferiti di DELVENTO

É uscito venerdì 13 ottobre 2023 su tutte le piattaforme digitali (in distribuzione Ada Music Italy) il nuovo singolo del progetto Delvento. Il brano, dal titolo “Tetto del mondo“, è stato scritto, composto e prodotto dallo stesso Delvento, in occasione dei Bootcamp di X-Factor 17, andata in onda su Sky e NowTv nei giorni 5 e 12 ottobre. Il brano è parte di un doppio singolo dove sarà presente anche “Fiore di Maggio“, la cover di Fabio Concato cantata nella fase delle audition.

In occasione dell’uscita del brano è previsto un tour autunnale di oltre 15 date, tra cui quattro appuntamenti a fianco di Nicolò Carnesi nel centro Italia a Ottobre, la Milano Music Week a Novembre e un grande evento nella nativa Messina a Dicembre, prima di concludere a Roma a Gennaio 2024

Per conoscere meglio Delvento, gli abbiamo chiesto quali fossero i suoi 5 brani preferiti, ed ecco com’è andata!

Bon Iver – 29 #Strafford APTS

“Sharing smoke In the stair up off the hot car lot … Sure as any living dream It’s not all then what it seems And the whole thing’s hauled away”. Questo senza dubbio è uno dei brani più significativi per me. Bon tramite la sua voce mistica e i suoi testi profondi dice che niente dura per sempre, la vita è fatta di momenti che rimangono impressi, di immagini e ricordi bellissimi che creano la nostalgia quella misteriosa emozione dalla quale il più delle volte nascono le canzoni.

Ed Sheeran – Take It Back

Quando ascolto questa canzone del buon Ed sorrido, sarebbe molto bello rappare con lui qualche giorno, uscirebbe sicuramente qualcosa di pazzo ahahah. Il Brano è uno dei primi che ho imparato.Amo cantare veloce e lo si può sentire in alcune mie canzoni quali Miserere, Cresta dell’Onda, Tetto del mondo. Ps: Ho studiato canto veloce presso “Le canzoni di Ed Sheeran”.

Nicolò Carnesi – Motel San Pietro

Non mi stanco mai di ascoltare questo brano di Nicolò, che oltre a essere un grande esempio di spessore artistico per me, è anche un amico con cui ho condiviso dei palchi. “..e nel riflesso di un’onda mi sono visto invecchiare, i tuoi sospiri profondi mi sono visto partire,ancora.”

Questa canzone mi riporta nella mia Sicilia, nel suo mare di cristallo, nelle sue distese desertiche, nel suo cielo pieno di stelle.

Ben Howard – Keep Your Head Up

Ben è il mio maestro di vita, con questo brano mi insegna a scalare le montagne e a combattere le sofferenze tenendo sempre il cuore forte e la testa sulle spalle. La sua scrittura e i suoi mille modi di accordare la chitarra sono per me fonte di ispirazione e di studio. L’album “Every Kingdom” in cui è contenuta questa Canzone è uno dei miei album preferiti.

Fabio Concato – Fiore di Maggio

Fiore di Maggio è un pezzo del mio cuore, la cantavo sempre con mio nonno che oggi non c’è più. Penso che sia uno delle poesie più belle della musica italiana; l’arrangiamento è Amore allo stato puro e il testo è perfettamente incastrato nell’intenzione dell’artista, quello della dedica. Non è facile “Dedicare”, almeno non in maniera sincera.La dedica viene da un sentimento fortissimo, da un fuoco che brucia e per questo penso che questa canzone apparentemente semplice e dolce sia in realtà un’opera articolata e profonda. Non per niente ho scelto di portare questo brano sul palco di Xfactor 17, ho voluto renderle omaggio con la mia chitarra cantandola in maniera intima come se potessi ancora una volta cantarla con mio nonno.