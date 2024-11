I 5 brani preferiti di Cappie

Esce venerdì 15 novembre 2024 su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Cappie, che vanta la produzione di Davide “Divi” Autelitano (I Ministri) e Federico Carpita (Il Corpo Docenti). In “Forse È Il Destino”, questo è il titolo del brano, Cappie riflette sulla tensione tra desiderio e paura, esplorando il senso del destino come forza ambigua e inevitabile.

Il brano inizia con una domanda esistenziale: cosa cambierebbe se si potesse riscrivere il passato? Questa incertezza permea tutto il brano, riflessa nella metafora del “cielo terso” e delle “stelle” che, nonostante siano viste, restano irraggiungibili o fonti effimere di una guida (“le scopro sempre aerei oramai”). La vita è dipinta come una corsa “ad occhi chiusi verso un sogno”, dove la paura di risvegliarsi e perdere la propria via trattiene l’individuo in un mondo interiore. C’è un senso malinconico di impotenza, ma anche un’apertura alla possibilità che, superata “la notte fredda”, possa sorgere un’alba nuova. Cappie tocca qui l’intimo conflitto tra la sicurezza di un mondo immaginato e il desiderio di vivere autenticamente, suggerendo che, a volte, per quanto ci si possa sforzare di ricercare e creare il proprio destino, forse è il destino a trovarci.

Noi volevamo conoscerlo meglio per questa speciale occasione, e allora gli abbiamo chiesto quali fossero i suoi cinque brani preferiti.

Green Day – Jesus Of Suburbia

I Green Day sono stati il mio primo amore musicale. Quando li ho sentiti per la prima volta in radio a 12 anni ho pensato: “Questa è la roba che voglio fare”. Merito di questo amore è la loro energia, la loro “semplicità complessa”, che trova in Jesus Of Suburbia un esempio lampante. In generale, tutto l’album American Idiot è stato uno di quei CD che ho consumato da adolescente, ma Jesus Of Suburbia porta con sé un bagaglio emotivo di un livello superiore. Rimane tutt’ora uno dei pezzi meglio riusciti nella storia del pop punk a mio avviso. È un pezzo che riesce ad emozionarmi sempre ad ogni ascolto, anche dopo anni. Sicuramente il mio brano preferito in assoluto.

Rancid – Ruby Soho

Nei primi anni del liceo, un’altra band che mi ha subito colpito sono stati i Rancid con “…And Out Come The Wolves”. Il loro sound così grezzo e punk, ma allo stesso tempo capace di mescolare influenze da altri generi così diversi come ad esempio il reggae, mi ha trasportato in un mondo nuovo e Ruby Soho è sicuramente un brano che tutt’ora riesce a smuovermi e darmi una carica incredibile. Le linee di basso di Matt Freeman e la voce rauca di Tim Armstrong sanno sempre che punti colpire.

Biffy Clyro – Space

Nell’album “Celebration of Ending” dei Biffy Clyro è difficile individuare un brano che possa ritenere il mio preferito. Ma Space, una ballad di un dolce quasi stucchevole, è riuscita a catturarmi dal primo ascolto. I Biffy Clyro sono sicuramente molto altro rispetto a Space, ma il fatto che riescano ad essere sia la cattiveria del post-grunge, che la dolcezza della ballad, me li ha fatti sempre stimare e rispettare per quello che sono a parer mio: una delle band migliori del panorama internazionale.

Verdena – Luna

È il brano con cui ho scoperto i Verdena, ha un giro di basso che ancora mi risuona nelle orecchie. Uno dei miei brani preferiti della scena alt-rock italiana. La dicotomia tra la strofa che è un dolce abbraccio e il ritornello che ti prende a sberle con la voce graffiata e graffiante. Che dire, un pezzo incredibile.

Fast Animals and Slow Kids – Animali Notturni

Il testo di Animali Notturni mi colpisce sempre, porta con sé una carica emotiva in cui riesco sempre a identificarmi. Se nella versione dell’album omonimo, la canzone risulta un ottimo connubio tra dolcezza e rabbia, nella versione con orchestra pubblicata l’anno scorso, il brano raggiunge una dimensione di intimità che fa allo stesso tempo bene e male. Quella dimensione che non sai perché, ma ne hai bisogno. Questo è per me Animali Notturni dei FASK.