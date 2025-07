I 5 brani preferiti dei The Ghibertins

“Two Dots” è il nuovo singolo dei The Ghibertins, disponibile da venerdì 20 giugno 2025 su tutte le piattaforme digitali, un nuovo capitolo che segue il precedente singolo “Numbers“, pubblicato a marzo. Si tratta di un brano che scava nel cuore delle relazioni umane, esplorando il delicato equilibrio tra lontananza emotiva e bisogno di riconnessione.

Con una scrittura intensa e viscerale, la canzone racconta la storia di due anime che, pur condividendo lo stesso percorso, sembrano destinate a muoversi in direzioni opposte. Il simbolo del cerchio diventa il fulcro narrativo del brano, metafora di un ciclo continuo di errori, perdono e crescita.

Curiosissimi abbiamo deciso di chieder loro quali fossero le loro cinque canzoni preferite, una a testa.

Quando una band pubblica nuova musica, spesso dietro ogni nota si nasconde un mondo di influenze e ispirazioni. Per celebrare l’uscita di “Numbers”, il nostro nuovo singolo, abbiamo deciso di condividere con Rockon cinque brani che hanno segnato il nostro percorso musicale, uno per ciascuno di noi.

Luca Losio – “Eternal Life” (Jeff Buckley, 1994)

“Eternal Life” di Jeff Buckley unisce un sound potente e grunge a un testo carico di significato, affrontando temi universali come l’alienazione, il conflitto interiore e la ricerca di un senso nella vita. La voce unica di Buckley, capace di passare dalla dolcezza alla furia in pochi istanti, mi ha sempre colpito profondamente. È un brano che mi ha spinto a suonare e a voler fare musica, insegnandomi quanto potere espressivo si possa trovare nella sincerità di una performance.

Lorenzo Di Blasi – “Everything In Its Right Place” (Radiohead, 2000)

Questa canzone mi affascina per il suo sound design e l’uso dell’armonia frigia, che insieme alla voce ipnotica di Thom Yorke crea un’atmosfera tanto inquietante quanto accogliente. È uno di quei brani che ti avvolgono completamente, lasciandoti sospeso tra il sogno e la realtà. La scelta di aprire Kid A con questo pezzo è stata rivoluzionaria: un chiaro segnale di quanto i Radiohead stessero ridefinendo i confini del rock.

Marco “Marva” Vaghi – “Take a Bow” (Muse, 2006)

Un brano dal forte impatto drammatico, che mescola distorsioni aggressive e sintetizzatori cupi, creando un crescendo esplosivo. “Take a Bow” è anche una canzone di denuncia, con un testo che accusa apertamente la corruzione e il potere sfrenato. La sua intensità sonora e il modo in cui costruisce la tensione fino all’ultimo istante la rendono una delle performance più teatrali e potenti dei Muse.

Alessio Hofmann – “Diamonds On The Soles Of Her Shoes” (Paul Simon, 1986)

Paul Simon è il mio artista preferito, e questo brano in particolare ha segnato i miei inizi nella musica. È grazie a “Diamonds On The Soles Of Her Shoes” che ho deciso di imparare a suonare la chitarra. Il suo mix di influenze sudafricane e folk americano, unito a una melodia trascinante e a una sezione ritmica irresistibile, mi ha fatto innamorare dell’idea di poter raccontare storie attraverso la musica.

Lorenzo Rivabella – “Why Georgia” (John Mayer, 2003)

Gli altri diranno che sono scontato e prevedibile, ma devo accostarmi ad Ale perché anche per me una canzone ha segnato il mio percorso musicale: “Why Georgia” di John Mayer. La prima volta che l’ho sentita ero da Cris Music, un negozio di strumenti musicali a Milano, nel 2008, ed è stata una folgorazione. Ho sentito subito che dovevo impararla, e quella determinazione mi ha spinto a migliorarmi come musicista. La versione live da Where the Light Is ha un’intensità unica e rappresenta per me un momento chiave nella mia crescita artistica.

Cinque brani, cinque storie diverse, ma tutte unite da un elemento comune: la musica che ispira, spinge avanti e dà senso al nostro percorso. Proprio come speriamo faccia Numbers per chi lo ascolterà.