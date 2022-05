I 5 brani preferiti dei NOLO

E’ uscito ad aprile, in distribuzione Artist First, “Le vite degli altri“, il nuovo singolo dei Nolo, l’inizio di un nuovo percorso per la band che porta il nome di un noto quartiere di Milano, un piccolo manifesto generazionale di periferia sulla paura suscitata dal futuro e dalle scelte.

E noi come sempre abbiamo chiesto loro quali sono i loro cinque brani preferiti.

Lover Of The Light – Mumford & Sons

Non possiamo stilare una lista di brani senza inserire i Mumford: è un gruppo di cui abbiamo consumato lettori CD (quando ancora c’erano) per il numero di ascolti, siamo andati a vederli live assieme nel 2016 e nel 2019. Questa canzone in particolare ci ha sempre toccato per la sua forte tematica della luce, che sicuramente ha in parte ispirato i nostri ultimi brani, anch’essi legati a questo argomento.

Creuza De Mä – Fabrizio De André

Faber rappresenta al meglio il nostro forte legame con il Cantautorato Italiano: la ricercatezza e il peso dato ad ogni parola ci spronano a non dar mai per scontata alcuna virgola. Questo brano rappresenta, per noi, l’apice di questo discorso: lo studio fatto su un dialetto scomparso, l’incastro perfetto con un arrangiamento sempre attuale, ma comunque legato alla tradizione, un insieme che ha un carattere quasi spirituale. Tutti questi elementi rendono questa canzone una delle nostre preferite in assoluto.

Nessuno Vuole Essere Robin – Cesare Cremonini

Quando è nato il progetto Nolo, l’obbiettivo era uno: unire la profondità dei concetti del Cantautorato italiano con la freschezza e l’energia del Pop internazionale. Cesare Cremonini rappresenta per noi uno dei pochissimi artisti in grado di legare questi due mondi. Musicalmente mai scontato, sperimenta nel Pop laddove la scena era diventata un po’ ripetitiva. A questo aggiunge una capacità incredibile di essere universale nei suoi testi: chi non si è mai riconosciuto in una canzone di Cesare.

Holocene – Bon Iver

Le canzoni di Bon Iver hanno un doppio (e forse triplo) fondo. Quando pensi di averle capite, scopri una botola sul pavimento che porta ad un altro mondo. È un artista in grado di farti percepire la natura intorno a lui, e quello della natura è un tema al quale siamo particolarmente sensibili. Questa canzone rappresenta il viaggio profondo e spirituale di cui abbiamo bisogno ogni tanto, quella fuga dalla nostra Milano, per sentirci nel mondo musicale altrui.

Fix You – Coldplay

Potrà sembrare una scelta quasi banale, ma più pensiamo a questa lista di canzoni, più capiamo che Fix You non può mai mancare. I Coldplay sono sicuramente uno dei progetti musicali che ci hanno ispirato di più: un Pop in grado di toccare ogni cuore, eppure sempre ricercato, sempre interessante. Questa canzone poi ha una struttura che la porta a crescere ancora e ancora, fino all’esplosione finale. Puoi ascoltarla 10, 100, 1000 volte, ma niente da fare, sarà sempre in grado di graffiarti l’anima.