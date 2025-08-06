I 5 brani preferiti da LE DONNOLE

Disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 20 giugno 2025 il nuovo singolo della rock-band milanese Le Donnole. “Fuori Orario”, questo il titolo della canzone, si colloca musicalmente a metà tra Green Day e Zecchino D’Oro, mettendo in versi tutto ciò che può nascere dal consumo di pessima birra alla spina e hashish al gusto di copertone che alimentano un turbinio di pensieri sconci, ricordi alterati e sogni ad occhi a mezz’asta: immagini che si sovrappongono, come in una dissolvenza incrociata, a quelle dei film in bianco e nero che scorrono la notte uno dopo l’altro nel programma “Fuori Orario. Cose (mai) viste”.

La musica loro musica ci ha subito colpito per la sua energia, per quelle vibes capaci di rendere indimenticabile anche il sabato sera più pigro dell’estate. E per conoscere ancora meglio le nostre band preferite, per noi non c’è niente di più stimolante che farsi raccontare cosa c’è nelle loro cuffie durante il tempo libero. Ecco, quindi, quali sono le 5 canzoni preferite delle Donnole:

Cocaina – Gianna

Una audace canzone dimenticata degli anni ‘60 che abbiamo rispolverato per le nostre migliori esibizioni live in memoria del nostro amato zio Orens, che era un grande estimatore sia della canzone che della sostanza.

Gioco d’azzardo – Paolo Conte

Il titolo richiama una delle più grandi passioni delle Donnole. Che sia una partita a dadi, una corsa di cani o un combattimento di galli poco importa: l’importante è giocarsi tutto.

Ma Paolo Conte parla della scommessa più grande che c’è: l’amore. E anche Le Donnole, sotto agli sgargianti costumi di scena, hanno dei cuori che battono forte.

Il pennello di Raffaello – Rosina

Scoprimmo questa antica gemma una torrida notte d’agosto, guardando su TeleLombardia un programma per adulti in cui si susseguivano brevi filmati degli anni ’20 e’30 del secolo scorso. Questa canzone faceva da colonna sonora ad uno dei video. Ne rimanemmo folgorati.

Stereotypes – Blur

Tratta da un album incredibile, la amiamo perché ci piace sperimentare, spaziare, provare nuove esperienze. Nella vita, nella musica, ma soprattutto in camera da letto. E per gli amanti del gossip il wife-swapping è una pratica comune all’interno della nostra band.

Poi, dai, gli stereotipi strappano sempre un sorriso.

Birra – Gaber/Jannacci

Non potevano mancare nella nostra selezione i due più geniali rappresentanti della musica milanese, e così prendiamo due piccioni con una fava con questa divertentissima e schiumosa canzone. Anzi, ne prendiamo tre, crepi l’avarizia, omaggiando anche il Cambusa, la nostra birreria di fiducia, che dopo questa menzione ci deve almeno un paio di pinte cadauno.