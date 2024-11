DON’T FUCK WITH US: ascolta in anteprima il nuovo EP “Dedicato alla Luna”

«Un Manifesto di Ribellione e Autenticità Musicale. “Dedicato alla Luna” rappresenta l’inizio del nostro percorso musicale, ma incarna anche ciò che cerchiamo costantemente: esprimere le sensazioni e i sentimenti che ci accompagnano nella vita. Parla della solitudine e della necessità di arrangiarsi, della ricerca di un miglioramento continuo, e della rabbia verso una società ormai omologata e annebbiata dalle azioni e opinioni altrui.

In un contesto dove fare qualcosa di diverso ti etichetta come pazzo o disinteressato a te stesso, “Dedicato alla Luna” celebra il coraggio di occupare una posizione unica, di andare contro canoni e standard che limitano la mente individuale, privandola della fantasia e facendole credere di non avere altro posto se non quello designato dal mondo. Noi abbiamo trovato un modo per uscire da queste dinamiche e continueremo a farlo, per noi stessi e per voi. Don’t fuck with us.»

DON’T FUCK WITH US

Don’t Fuck With Us è un’odissea sonora nata durante la quarantena, quando il trio Rampa, Mattia e Anton inizia a sperimentare con synth, loop e prime rime. Fondendo hip-hop, jazz e funk, ispirati da Sangue Misto e Robert Glasper, creano una sinfonia urbana. Sul palco, Daniel alla batteria e Lorenzo al basso amplificano l’esperienza, mentre Marco al piano aggiunge una nuova dimensione al sound.

DFWU incarna l’energia e la diversità della scena musicale romagnola.

Contatti

Spotify

Instagram

Facebook

YouTube

Crediti

Testi: Federico Poli

Chitarra e synth: Mattia Mennella

Sax: Anton Zalata

Basso: Lorenzo Mercuriali

Batteria: Daniel Bruni

Rhodes e pianoforte: Marco Pierfederici

Rec: Andrea Scardovi presso “Duna Studio”

Mix e master: Ivano Giovedì presso “Wave Roof Studio”

Art direction: Marcello Picchioni

Tromba in “Icaro” e “Outro”: Giovanni Giacometti

Trombone in “Icaro”: Riccardo Brancato