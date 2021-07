5 brani contro il razzismo per Piccoli Bigfoot

PRIMA GLI IMMIGRATI è stato il singolo di debutto di PICCOLI BIGFOOT. Un primo capitolo per il cantautore senza volto della provincia di Bergamo, in attesa di un EP di debutto in uscita prossimamente dal titolo Tra Bergamo ed Far West. Piccoli Bigfoot ribalta gli stereotipi in un brano in salsa western folk punk che nasce dopo la vittoria alle elezioni europee del 2019 da parte della Lega di Matteo Salvini.

“Questo brano mette in contrapposizione vari slogan propagandistici attuali e vari “detti”, usati in modo offensivo sui social e non solo, linguaggio che purtroppo sta diventando il pane quotidiano di moltissime persone frustrate. Il titolo “Prima gli immigrati” è una provocazione. È un contro slogan! Gli immigrati sono persone alla ricerca di una vita migliore e nessuna persona al mondo smetterà mai di sognare per sé stesso e/o per gli altri un miglioramento nella propria vita, a prescindere dal proprio stato sociale. In fin dei conti siamo tutti uguali. Siamo tutti un po’ immigrati. Il ritornello “Cosa vuoi mangiare stasera?” è una semplicissima e quasi innocente domanda che ci poniamo quotidianamente. Ma di cosa ci stiamo nutrendo veramente in questi anni?”

Gli abbiamo chiesto per l’occasione 5 brani contro il razzismo.

Woody Guthrie – This Land Is Your Land

Woody Guthrie uno dei cantautori folk più influenti della storia. Uno che il fascismo l’ha combattuto sul campo oltre che nelle sue canzoni. Racconta storie, eventi e cronache contro la discriminazione, le ingiustizie e le disuguaglianze in quasi tutte le sue canzoni. “This Land is your Land” è il suo cavallo di battaglia. La storia dell’Antifascimo d’oltre oceano.

Giancane – Adotta un fascista (feat. Lucio Leoni)

Giancane un folk punk man Romano!! Uno dei miei preferiti!! Schietto, diretto, sincero, nichilista!! In questa canzone percula un personaggio fascista dalla dubbia personalità insieme a Lucio Leoni. Canzone ovviamente anti razzista anzi, anti razzisti!! Ogni volta che ascolto questa canzone mi vien voglia di adottare un fascista e metterlo in castigo nello sgabuzzino insieme all’aspirapolvere e i prodotti per la casa, chissà se un giorno ne uscirà pulito o… capovolto. Giancane ti amo.

Le Madri degli Orfani – Marocco Spara

Pezzo uscito 12 anni fa de Le Madri degli Orfani, Band Underground Bergamasca. Cosa c’è di peggio di morire senza un’identità? Cosa c’è di peggio di essere per tutti dei “senza nome”? 1.15 min di pura energia e riflessione.

Francesco Guccini – Auschwitz

Non poteva mancare in questa lista di canzoni contro il razzismo il Maestro Guccini. Quando l’uomo potrà imparare a vivere senza ammazzare, il vento si poserà. Canzone purtroppo ancora attuale come lui stesso dice alla fine del Live Video. Cos’altro aggiungere? Un gigante Insuperabile.

The Clash – White Riot

Oh cazzo i Clash!!! Non sono solo una band per me, fanno parte dei miei globuli rossi. E’ un invito ai bianchi ad unirsi al popolo Giamaicano Londinese nella rivolta contro il razzismo scatenata a Londra nel quartiere di Notting Hill nel ‘76. Che Bomba Ragasss.