PICCOLI BIGFOOT: guarda in anteprima il video “Bonus Truck”

Caratterizzato da sonorità folk punk veloci e dirette, “Bonus Truck” racconta la provincia tra notti al bar, concerti e discorsi che finiscono sempre per parlare di musica e sogni. Chitarre tirate e un’energia immediata accompagnano una scelta precisa: restare, tra musica, amicizie e spirito DIY.

Il singolo segna anche un momento di passaggio per la band, sospeso tra “Le Origini” e ciò che verrà dopo, come una traccia nascosta che anticipa una nuova fase del percorso dei Piccoli Bigfoot.

«C’è chi prende il treno per andarsene lontano e chi invece resta al bar della stazione a bere con gli amici – dichiarano i Piccoli Bigfoot –. Questa canzone è per quelli che restano lì, tra notti che finiscono tardi e discorsi che non portano da nessuna parte. È per chi non è mai partito davvero. Per chi è rimasto dov’era, aspettando il proprio momento. È una di quelle canzoni che restano un po’ nascoste, come le tracce alla fine di un disco che trovi solo se non spegni lo stereo. Mentre passa un altro treno… e pensare che prima o poi arriverà anche il tuo bonus truck.»

Con “Bonus Truck” i Piccoli Bigfoot continuano a raccontare storie di provincia, musica e attese, mantenendo intatta la spontaneità e l’urgenza espressiva che caratterizzano il loro percorso.

Sul palco e nei dischi, i Piccoli Bigfoot portano storie normali e relazioni quotidiane, con un’attitudine diretta, istintiva e senza fronzoli. Nasce come cantautore mutante folk punk e racconta storie dentro un immaginario collettivo fatto di maschere pelose e attimi di libertà. Il progetto prende forma nel 2019 e cresce dal vivo come Bigfoot Band, sei elementi insieme sullo stesso palco, sempre più affamati e colorati.

Nel 2021 pubblicano Tra Bergamo e il Far West, disco registrato tra un lockdown e l’altro e inserito dalla testata Indie-Zone tra i migliori dell’anno.

Con il singolo Ulula alla Luna la band trova la sua forma definitiva. Nel gennaio 2025 esce Le Origini, registrato in etica DIY e distribuito fisicamente da Gasterecords. Successivamente avviano la collaborazione con Maninalto!. Nel 2026 pubblicano il singolo Bonus Truck, distribuito da Believe, aprendo una nuova fase del percorso.

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