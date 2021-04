5 brani contro gli stereotipi secondo Tigri

Esce mercoledì 31 marzo 2021 Geisha, il nuovo singolo di TIGRI, progetto indie-pop di Milano. Un nuovo capitolo che segue il precedente singolo Damasco, e ci avvicina alla pubblcazione di un album di debutto. Un’introduzione ad un mondo dove convivono folk, soul e R’n’B, flussi di coscienza e ritornelli melodici diretti, ingredienti diversi, a volte in contrasto, come in una relazione.



La Geisha è infatti è una figura salvifica in grado di assorbire la depressione del Samurai e tollerare quello che il Samurai non riesce. Il brano esplora così, con un dualismo di generi e ruoli, il tema del supporto reciproco che si stabilisce nelle relazioni, dove a volte siamo Samurai, altre volte Geishe.

TIGRI è proprio questo: unire da una parte la tradizione della canzone italiana d’autore e dall’altra parte un eclettismo di suoni e arrangiamenti di generi diversi tra loro. I testi nascono invece da esperienze personali, filtrate da uno stile in bilico tra la metafora barocca e la descrizione cruda di eventi e situazioni.

Gli abbiamo chiesto di scegliere 5 brani, contro gli stereotipi.

Bloc Party – SRXT (2007)

Questa per me è una delle canzoni più interessanti sul tema degli stereotipi maschili perché la affronta in una maniera molto cruda. Parla della della sofferenza e dei sensi di colpa che emergono in chi non si riconosce nella visione dell’uomo macho a tutti i costi.

being a man made me coarse

when I wanted to be delicate

The Knife – Pass This On (2003)

Io ho sempre interpretato questa canzone come un dialogo tra una ragazza e un suo amico, che è interessato al fratello di lei ma non si dichiara per paura che lui abbia delle idee stereotipate che potrebbero incrinare i rapporti.

does he know what I do?

you’ll pass this on, won’t you?

Donatella Rettore – Il Patriarca (1977)

Al di là del fatto che Donatella Rettore ha scritto secondo me un sacco di canzoni anti-stereotipi, questa lo trovo interessante perché descrive un uomo che assume atteggiamenti maschilisti e patriarcali, ma in realtà cela dentro di sè qualcos’altro.

Sei tu che parli spesso

Di classe, di rivoluzione

Ti dici uomo libero

Ma ti vince l’ambizione

Vorresti partorire

Persino far l’amore

Magari senza avere

Un’altra da toccare

Haim – Man from the Magazine (2020)

Per me questa è una delle più significative canzoni contro le disparità di genere nel mondo della musica. Oltre ad elencare una serie di episodi davvero poco edificanti, si scaglia contro chi giustifica gli stereotipi sessisti dicendo che alla fine è sempre stato così, e dobbiamo farcelo andare bene.

I don’t wanna hear

It is what it is

It was what it was

Edoardo Bennato – La Fata (1977)

Questo pezzo di Bennato fa parte di un album che ho davvero ascoltato fino alla nausea. Tutti i brani sono densi di significati, e “La Fata” per me è uno dei più impegnati: condanna lo stereotipo della bellezza come unica unità di misura del valore di una donna.

C’è chi ti urla che sei bella

Che sei una fata, sei una stella

Poi ti fa schiava, però no

Chiamarlo amore non si può