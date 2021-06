LUDOVICO EINAUDI: la nuova raccolta “Cinema” e le date del tour estivo 2021

Ha camminato molto “Seven Days Walking” di Ludovico Einaudi, dalle passeggiate invernali tra le montagne in cui il disco è nato ai tour intorno al mondo del 2019, fino alle geografie umane dei film premi oscar Nomadland e The Father. Nell’estate in cui tutto vuole ricominciare, Ludovico Einaudi riporta la sua musica in cammino nella natura e invita il pubblico a camminare insieme a lui.



Il disco

Con una carriera che dura da tre decenni e più generazioni, la musica del compositore e pianista Ludovico Einaudi è diventata una delle più riconoscibili al mondo. Per celebrare i suoi incredibili successi cinematografici, Decca Records pubblica Cinema, una nuova raccolta di incredibili opere musicali realizzate da Einaudi e utilizzate in film e TV.

Cinema presenta 28 brani mozzafiato dal grande e piccolo schermo tra cui Insidious, Sense8, This is England e le quattro composizioni inserite nella colonna sonora di Nomadland, pellicola premio Oscar. Con 15 album in studio e oltre 80 sincronizzazioni cinematografiche e televisive, Einaudi è diventato uno dei compositori contemporanei più onnipresenti del secolo. Einaudi è ripetutamente in cima alle classifiche classiche a livello globale ed è diventato il più grande artista classico ascoltato in streaming di tutti i tempi.

I concerti

Dieci concerti immersi nello scenario emozionante di parchi nazionali, riserve naturali, calette, valli, laghi e altipiani incontaminati, raggiungibili solo a piedi, all’alba, al tramonto, sotto cieli stellati. Un invito a fondere l’esperienza musicale con il paesaggio naturale. Con Ludovico Einaudi suonano Federico Mecozzi al violino e alla viola e Redi Hasa al violoncello.

21 Luglio – Bardonecchia (TO) / Pian del Sole / Borgate dal Vivo / h.14:00

22 Luglio – Bellinzona (CH) / Castelgrande / Castel on Air / h. 20:30

24 Luglio – Tarvisio (UD) / Laghi di Fusine / No Borders Festival / h. 14:00

27 Luglio – Sogliano al Rubicone (FC) / Radura di Pietra dell’Uso / h. 21:30

31 Luglio – Gualdo Tadino (PG) / Serrasanta / Suoni Controvento / h.16:00

3 Agosto – Campotosto (AQ) / Lago Campotosto / h. 18:00

4 Agosto – Caserta / Parco Reale della Reggia / h. 21:00

5 Agosto – S. Giovanni a Piro (SA) / Pianoro di Ciolandrea / h. 19:00

6 Agosto – Latronico (PZ) Terme Lucane / Parco Nazionale del Pollino / h. 18:30

9 Agosto – Gravina in Puglia (BA) / Parco Nazionale dell’Alta Murgia / h. 20:00



