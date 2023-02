LOST + DARI: ascolta il singolo “Come Ogni Venerdì”

I Lost hanno deciso di unire le forze insieme ad un’altra band che ha segnato gli anni 2000: i Dari.

Nel nuovo singolo “Come Ogni Venerdì”, le voci di Walter e Dario si intrecciano dando vita ad un pezzo di puro punk rock, dove la sezione ritmica avanza in maniera serrata sfociando in uno special con chiari riferimenti metal.

In questo brano si parla della voglia di evadere dalla routine in cui ci ritroviamo ogni giorno: una vita fatta di soliti posti, solite facce, soliti problemi.

Si sogna di andare via, di lasciare la nostra comfort zone per non tornare più e scoprire quello che la vita ci può riservare.

Pensiamo sempre che quello che vediamo lontano sia meglio di quello che abbiamo tra le mani. Ma alla fine ci rendiamo conto che non serve dover andare dall’altra parte del mondo per essere felici e che basta avere accanto dei veri amici per poter viaggiare con la mente e stare bene.

LOST

I Lost sono stati tra le band più influenti degli anni 2000. Negli anni hanno ottenuto grandi successi e riconoscimenti (tra cui un Mtv Europe Music Awards nel 2009, un Dvd di Platino, dischi d’oro e numerosissimi altri premi), collaborazioni internazionali (Joel Madden dei Good Charlotte) che hanno permesso alla band di calcare i palchi di tutta Italia con lunghe tournée e che li ha fatti conoscere ad un pubblico via via sempre maggiore.

I Lost ora sono tornati con un sound potente, serrato che si avvicina sempre di più alle sonorità pop punk, punk rock d’oltreoceano con testi concreti e melodie dirette, in cui emerge una chiara fotografia dello stato d’animo in cui ci si trova in quest’epoca fatta di insicurezze, solitudine, perdita di contatti umani, paura ma anche speranza e voglia di lottare per i propri sogni.

DARI

DARI nasce come progetto solista di Dario Pirovano nel 2004.

Nel settembre del 2008 viene pubblicato dalla EMI il primo album “Sottovuoto Generazionale” da cui viene estratto il singolo WALE (TANTO WALE) il cui video viene immesso su YouTube nel marzo 2008 e programmato dall’emittente All Music, seguita a breve da MTV.

Nel 2017 verrà pubblicato un nuovo album dal titolo “Vado forte muoio giovane”.

Nel 2019 esce un nuovo singolo inedito chiamato “Grigio” che verrà promosso live con il “GRIGIO DARI XXL TOUR” a cominciare dal Febbraio 2020.

Ad aprile 2022 il trio Theø, Plant e Fiks (LA SAD) ha pubblicato una versione remix del tormentone generazionale “Wale (tanto Wale) feat.Dari“.