KA MA: la rinascita artistica tra le sfumature di “Fearless” e la liberazione di “I Will Sleep When I Am Dead”

Attualmente basata in Italia, l’artista è al lavoro sul suo nuovo album, intitolato Picasso – The Art of Loving. Non si tratterà di una semplice raccolta di canzoni, ma di un ambizioso progetto capace di fondere armonicamente musica, psicologia, metafisica e storytelling. Una prima, potente anticipazione di questo percorso evolutivo è rappresentata da un dittico sonoro che esplora il coraggio della vulnerabilità e l’energia instancabile della notte, grazie a due singoli speculari e complementari.

Con Fearless, Ka Ma firma un brano notturno e ipnotico che abbatte i confini geografici e mentali, muovendosi come un Tao in cui Occidente e Oriente si incontrano. Questa traccia ibrida rifiuta ogni etichetta e abbraccia la molteplicità junghiana, dando forma agli archetipi della nostra psiche attraverso una raffinata fusione di R&B soul, urban rap e suggestivi paesaggi sonori d’ispirazione indiana, arricchiti dal sitar di Riccardo Di Gianni e dal contributo di MightyMike. Più che un semplice ascolto, il singolo si rivela un profondo viaggio introspettivo di guarigione, teso tra ombra e luce: l’Oriente incarna il mistero dell’interiorità, mentre l’Occidente rappresenta la luce dell’espressione visibile. In questo fragile ed energico equilibrio di opposti, la paura si trasforma in forza motrice. Essere “fearless” non significa negare il timore, ma scegliere il proprio destino camminandoci accanto.

Sul fronte opposto di questa ricerca si colloca I Will Sleep When I Am Dead, un brano soul moderno di rara intensità, capace di far dialogare le calde atmosfere vintage della Motown classica con le esigenze di autenticità di una nuova generazione. Guidata da linee di basso avvolgenti e ritmi coinvolgenti, la traccia si sviluppa come un profondo messaggio personale di liberazione interiore e riconnessione con la propria identità. Attraverso una performance vocale viscerale, che oscilla magistralmente tra vulnerabilità e forza, l’artista celebra la filosofia del carpe diem, invitando a vivere pienamente il presente. Il brano diventa così un vero e proprio punto di svolta: un inno a uscire dall’indecisione, superare i limiti e le proiezioni altrui per scegliere il proprio cammino senza chiedere il permesso a nessuno. È la prova definitiva di una maturità espressiva in cui la solida formazione britannica dell’autrice emerge in tutta la sua potenza emotiva.

I presupposti e lo spessore artistico di queste due tracce non lasciano dubbi: Ka Ma sta tracciando una rotta musicale unica nel panorama indipendente attuale. La straordinaria capacità di unire introspezione psicologica e sound internazionale rende l’attesa per Picasso – The Art of Loving non solo altissima, ma fa sperare nell’arrivo di un’opera straordinaria, intensa e destinata a lasciare il segno.