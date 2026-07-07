LITFIBA + Spleen: le foto e la scaletta del concerto al Carroponte di Milano

Foto di Giorgia De Dato

I Litfiba si sono esibiti sul palco del Kozel Carroponte il con il tour “40 anni di 17 Re”, che celebra il quarantennale di uno degli album più rappresentativi della storia della band. Per l’occasione si è riunita la formazione composta da Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo, affiancati alla batteria da Luca Martelli.

La scaletta è stata costruita attorno a 17 Re, riproposto quasi integralmente per celebrarne i quarant’anni, prima di lasciare spazio ad alcuni dei brani più rappresentativi del repertorio dei Litfiba, molti dei quali non venivano suonati live dagli anni 80 e 90. Un concerto pensato per ripercorrere una delle pagine più importanti del rock italiano, riportando sul palco una formazione storica.

Ad aprire la serata sono stati gli Spleen, che hanno inaugurato il concerto con il proprio set prima dell’arrivo dei Litfiba.

Dopo la tappa milanese, il tour proseguirà nelle prossime settimane con i successivi appuntamenti estivi in programma nelle principali città italiane.

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LITFIBA – La scaletta del concerto al Carroponte di Milano