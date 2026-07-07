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LITFIBA + Spleen: le foto e la scaletta del concerto al Carroponte di Milano

Litfiba in concerto al Carroponte di Milano, guarda le foto e leggi la scaletta. In apertura gli Spleen.

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Litfiba in concerto al Carroponte di Milano, foto di Giorgia De Dato per www.rockon.it

Foto di Giorgia De Dato

I Litfiba si sono esibiti sul palco del Kozel Carroponte il con il tour “40 anni di 17 Re”, che celebra il quarantennale di uno degli album più rappresentativi della storia della band. Per l’occasione si è riunita la formazione composta da Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo, affiancati alla batteria da Luca Martelli.

La scaletta è stata costruita attorno a 17 Re, riproposto quasi integralmente per celebrarne i quarant’anni, prima di lasciare spazio ad alcuni dei brani più rappresentativi del repertorio dei Litfiba, molti dei quali non venivano suonati live dagli anni 80 e 90. Un concerto pensato per ripercorrere una delle pagine più importanti del rock italiano, riportando sul palco una formazione storica.

Ad aprire la serata sono stati gli Spleen, che hanno inaugurato il concerto con il proprio set prima dell’arrivo dei Litfiba.

Dopo la tappa milanese, il tour proseguirà nelle prossime settimane con i successivi appuntamenti estivi in programma nelle principali città italiane.

Clicca qui per vedere le foto dei Litfiba in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

Litfiba

LITFIBA – La scaletta del concerto al Carroponte di Milano

  1. Febbre (Intro)
  2. 17 Re
  3. Come un Dio
  4. Oro nero
  5. Sulla Terra
  6. Vendetta
  7. Ferito
  8. Apapaia
  9. Ballata
  10. Re del silenzio
  11. Pierrot e la luna
  12. Univers
  13. Tango
  14. Cafè, Mexcal e Rosita
  15. Gira nel mio cerchio
  16. Cane
  17. Resta
  18. Encore:
  19. Il vento
  20. Istanbul
  21. Santiago
  22. Eroi nel vento
  23. La preda
  24. Tex
  25. Cangaceiro

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