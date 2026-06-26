GARBAGE + Destroy Boys: le foto e la scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano

Foto di Luna La Chimia

I Garbage, una delle band più iconiche della scena alternative rock internazionale che ci ha fatto innamorare del post-grunge negli anni ’90, si sono esibiti ieri sera all’Alcatraz di Milano.

“Garbage Live Tour 2026” – L’Ultimo Tour In Europa

Formatisi nel Wisconsin negli anni ’90, i Garbage sono una delle band più iconiche della scena alternative rock internazionale. Il loro album di debutto omonimo li consacra come una delle band del post grunge e dell’alternative rock tra le più ricercate e amate; in pochissimo tempo il loro sound unico unito a un’estetica provocatoria e visionaria riversa su di loro l’attenzione di media e fan da tutto il mondo. Nel 1998 il loro secondo lavoro Version 2.0 (Almo Sounds) scala le classifiche mondiali e si guadagna una nomination ai Grammy Awards nella categoria Album of the Year.

“Let All That We Imagine Be The Light” è l’ottavo e ultimo album della band, nato in modo inaspettato a causa dell’infortunio di Shirley Manson.

Nell’agosto 2024 infatti, un vecchio trauma all’anca, risalente a una caduta dal palco nel 2016, si è riacutizzato costringendola a operarsi e a interrompere il tour mondiale di “No Gods No Masters”.

Questo importante ciclo di concerti è stato dichiarato dal gruppo come il loro ultimo grande tour su larga scala.

Ieri sera Milano ha così potuto ascoltare un’ultima volta alcuni estratti dei lavori più recenti della band ma anche le loro grandi hits del passato.

I Destroy Boys, una delle realtà più energiche della scena punk contemporanea, hanno aperto la serata.

Clicca qui per vedere le foto del concerto dei Garbage a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).



GARBAGE: La Scaletta del Concerto di Milano

Laura Palmer’s Theme

There’s No Future In Optimism

Hold

Empty

I Think I’m Paranoid

Stupid Girl

Right Between The Eyes

Vow

No Horses

It’s All Over But The Crying

Have We Met (The Void)

Control

Chinese Fire Horse

Boys Wanna Fight

Cherry Lips (Go Baby Go!)

When I Grow Up

Push It

The Day That I Met God

Special

Only Happy When It Rains



