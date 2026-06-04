GARBAGE + Destroy Boys: l’unica data italiana a giugno si sposta in una nuova venue

Il concerto dei Garbage previsto per giovedì 25 giugno 2026 al Parco della Musica di Milano, cambia location per ragioni logistiche e si sposta all’Alcatraz, sempre nella stessa data e con i Destroy Boys in apertura.
Tutti i biglietti già acquistati sono validi per l’accesso e i possessori dei biglietti del settore Pit avranno diritto all’ingresso anticipato alla venue (tutti gli orari saranno comunicati a ridosso del concerto).
GARBAGE
Support: DESTROY BOYS
Giovedì 25 Giugno 2026
Milano, Parco della Musica – via Enzo Jannacci
Nuova venue: Milano, Alcatraz – via Valtellina, 25
Inizio concerti h. 20:30
Posto unico in piedi: € 48,00 + prev. / € 55,00 in cassa la sera del concerto.