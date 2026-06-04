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GARBAGE + Destroy Boys: l’unica data italiana a giugno si sposta in una nuova venue

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Il concerto dei Garbage previsto per giovedì 25 giugno 2026 al Parco della Musica di Milano, cambia location per ragioni logistiche e si sposta all’Alcatraz, sempre nella stessa data e con i Destroy Boys in apertura.

Tutti i biglietti già acquistati sono validi per l’accesso e i possessori dei biglietti del settore Pit avranno diritto all’ingresso anticipato alla venue (tutti gli orari saranno comunicati a ridosso del concerto).

GARBAGE

Support: DESTROY BOYS

Giovedì 25 Giugno 2026

Milano, Parco della Musica – via Enzo Jannacci

Nuova venue: Milano, Alcatraz – via Valtellina, 25

Inizio concerti h. 20:30

Posto unico in piedi: € 48,00 + prev.  / € 55,00 in cassa la sera del concerto.

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