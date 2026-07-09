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5IVE: le foto e la scaletta del concerto al Parco Della Musica di Milano

Dopo ben 25 anni la boy band britannica si è esibita nuovamente a Milano dopo la reunion ufficiale

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Five - Keep On Movin' Tour 2026 - Parco Dell Musica Milano

Foto di Luna La Chimia

I 5ive, una delle boy band britanniche più iconiche e l’unica ad aver raggiunto la Top 10 con tutti i loro 11 singoli, si sono esibiti ieri sera al Parco Della Musica di Milano.

“Keep on Movin’ Tour 2026” – Il Tour Dopo La Reunion

La nuova area concerti progettata da Unipol Arena, ha ospitato ieri sera l’unica data italiana del nuovo tour dei 5ive. Il primo con la formazione completa.

Dal 1997 ad oggi i 5ive hanno venduto oltre 20 milioni di dischi in tutto il mondo, entrando in classifica in più di 20 Paesi.
Il primo album della boy band, il doppio platino “Five”, ha debuttato al n.1 della Official Charts nel 1998, il successivo ” Invincible” ha ottenuto la certificazione di doppio platino nel 1999.
A questi era seguito un tour mondiale di grande successo, con date nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Europa, in Sud America, in Australia e in Asia.

Partito lo scorso ottobre, il tour Keep On Movin’ ha segnato la prima volta dopo oltre 25 anni in cui tutti i cinque membri (Ritchie Neville, Scott Robinson, Sean Conlon, ABZ Love e Jason “J” Brown) condividono il palco.

La serata, aperta da Rudeejay con un perfetto dj set anni ’90 e primi Duemila, è stata l’occasione per riascoltare e ballare tutti i brani più famosi della band riportando a galla i ricordi della propria adolescenza.

Clicca qui per vedere le foto del concerto dei 5ive a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

Five


5IVE: La Scaletta del Concerto di Milano

Everybody Get Up
Slam Dunk Da Funk
Shake
Got The Feelin’
Straight Up Funk
It’s The Things You Do
Lay All Your Lovin’ On Me
When The Lights Go Out
Closer To Me
Party Line 555 Online
If Ya Gettin’ Down
We Will Rock You
Rock The Party
Serious
Until The Time Is Through
My Song
Let’s Dance
Keep On Movin’


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