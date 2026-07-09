5IVE: le foto e la scaletta del concerto al Parco Della Musica di Milano

Foto di Luna La Chimia

I 5ive, una delle boy band britanniche più iconiche e l’unica ad aver raggiunto la Top 10 con tutti i loro 11 singoli, si sono esibiti ieri sera al Parco Della Musica di Milano.

“Keep on Movin’ Tour 2026” – Il Tour Dopo La Reunion

La nuova area concerti progettata da Unipol Arena, ha ospitato ieri sera l’unica data italiana del nuovo tour dei 5ive. Il primo con la formazione completa.

Dal 1997 ad oggi i 5ive hanno venduto oltre 20 milioni di dischi in tutto il mondo, entrando in classifica in più di 20 Paesi.

Il primo album della boy band, il doppio platino “Five”, ha debuttato al n.1 della Official Charts nel 1998, il successivo ” Invincible” ha ottenuto la certificazione di doppio platino nel 1999.

A questi era seguito un tour mondiale di grande successo, con date nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Europa, in Sud America, in Australia e in Asia.

Partito lo scorso ottobre, il tour Keep On Movin’ ha segnato la prima volta dopo oltre 25 anni in cui tutti i cinque membri (Ritchie Neville, Scott Robinson, Sean Conlon, ABZ Love e Jason “J” Brown) condividono il palco.

La serata, aperta da Rudeejay con un perfetto dj set anni ’90 e primi Duemila, è stata l’occasione per riascoltare e ballare tutti i brani più famosi della band riportando a galla i ricordi della propria adolescenza.

Clicca qui per vedere le foto del concerto dei 5ive a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).



5IVE: La Scaletta del Concerto di Milano

Everybody Get Up

Slam Dunk Da Funk

Shake

Got The Feelin’

Straight Up Funk

It’s The Things You Do

Lay All Your Lovin’ On Me

When The Lights Go Out

Closer To Me

Party Line 555 Online

If Ya Gettin’ Down

We Will Rock You

Rock The Party

Serious

Until The Time Is Through

My Song

Let’s Dance

Keep On Movin’



