SOFIA ARA: ascolta in anteprima il primo EP “OLO”

Disponibile dal 10 luglio su tutte le piattaforme digitali “OLO”, primo lato dell’album d’esordio dell’artista romana Sofia Ara in uscita nei prossimi mesi per Dumba Dischi. “OLO” è il lato più luminoso di un viaggio interiore, una mappa del tesoro che prende forma solo attraverso la ricerca stessa.

Nell’EP sono stati usati flauti, sassofoni, suoni organici, voci eteree sussurrate e drop ballabili di vario tipo che uniscono sonorità elettroniche glitch a un’estetica sottomarina che nasce dalla passione di Sofia per la fauna acquatica.

“Durante il tragitto si incontrano diverse creature, ognuna di esse è il simbolo di qualcosa.” – Sofia Ara

Il viaggio di “OLO” si apre con “BUIO LUCE”, focus track dell’EP, un brano che mette al centro il divario tra due parti interiori in continuo movimento: un’oscillazione costante tra buio e luce, lacrime e risate, fragilità e slanci luminosi.

on “DIVISODUE”, Sofia Ara racconta invece il momento in cui una parte di sé si separa per suggerire una possibilità di rinnovamento: all’inizio questa frattura viene respinta, quasi odiata, ma a poco a poco diventa qualcosa da comprendere e accogliere, fino a trasformarsi in una nuova forma di consapevolezza.

“CASCATE” guarda al futuro partendo dalla memoria: il brano riflette su come sia possibile costruire ciò che verrà imparando a ricordare il passato senza cancellarlo, considerandolo non una ridondanza, ma una risorsa viva da cui ripartire. A chiudere questa prima parte arriva “TI SCORDERÒ”, che affronta il tema della necessità di annullare o dimenticare qualcuno quando il distacco diventa un gesto positivo: una cancellazione che non coincide con la perdita, ma con l’apertura di nuove porte e la possibilità di attraversare altri spazi interiori.

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