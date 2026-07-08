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SOFIA ARA: ascolta in anteprima il primo EP “OLO”

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Disponibile dal 10 luglio su tutte le piattaforme digitali “OLO”primo lato dell’album d’esordio dell’artista romana Sofia Ara in uscita nei prossimi mesi per Dumba Dischi. “OLO” è il lato più luminoso di un viaggio interiore, una mappa del tesoro che prende forma solo attraverso la ricerca stessa.

Nell’EP sono stati usati flautisassofonisuoni organicivoci eteree sussurrate e drop ballabili di vario tipo che uniscono sonorità elettroniche glitch a un’estetica sottomarina che nasce dalla passione di Sofia per la fauna acquatica.

“Durante il tragitto si incontrano diverse creature, ognuna di esse è il simbolo di qualcosa.” – Sofia Ara

Il viaggio di “OLO” si apre con “BUIO LUCE”, focus track dell’EP, un brano che mette al centro il divario tra due parti interiori in continuo movimento: un’oscillazione costante tra buio e luce, lacrime e risate, fragilità e slanci luminosi.

on “DIVISODUE”, Sofia Ara racconta invece il momento in cui una parte di sé si separa per suggerire una possibilità di rinnovamento: all’inizio questa frattura viene respinta, quasi odiata, ma a poco a poco diventa qualcosa da comprendere e accogliere, fino a trasformarsi in una nuova forma di consapevolezza.

“CASCATE” guarda al futuro partendo dalla memoria: il brano riflette su come sia possibile costruire ciò che verrà imparando a ricordare il passato senza cancellarlo, considerandolo non una ridondanza, ma una risorsa viva da cui ripartire. A chiudere questa prima parte arriva “TI SCORDERÒ”, che affronta il tema della necessità di annullare o dimenticare qualcuno quando il distacco diventa un gesto positivo: una cancellazione che non coincide con la perdita, ma con l’apertura di nuove porte e la possibilità di attraversare altri spazi interiori.

SOFIA ARA – Instagram | YouTube | TikTok | Spotify

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