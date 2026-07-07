Sexto ’Nplugged 2026: le foto del trionfo sold-out di Apparat e JoyCut a Sesto al Reghena

Si è conclusa con un bilancio straordinario la XXI edizione di Sexto ‘Nplugged, il boutique festival che ha trasformato ancora una volta il borgo medievale di Sesto al Reghena (PN) in un crocevia della grande musica internazionale e nazionale. Quattro serate uniche in Piazza Castello che hanno registrato un enorme successo di partecipazione, trainato in particolare dal doppio sold-out della serata di sabato 4 luglio con Apparat e della chiusura di domenica con I Cani.

Tra gli highlights assoluti di questa edizione spicca proprio il set di Apparat, protagonista della sua unica data estiva nel Centro-Nord Italia. Preceduto sul palco dalle viscerali trame sonore dei JoyCut, il produttore ed elettronico berlinese ha regalato al pubblico un’intensità sonora magistrale, immortalata negli scatti della nostra fotogallery.

Il cartellone della XXI edizione ha visto alternarsi sul palco anche l’attesissimo ritorno in Italia dei WU LYF, accompagnati dai visionari These New Puritans, e l’energia psichedelica degli Altın Gün insieme a Il Mago del Gelato, fino al gran finale emozionante affidato a I Cani.

Mauro Morassut, presidente dell’Associazione Culturale Sexto, ha commentato con entusiasmo il traguardo raggiunto:

“Ogni edizione di Sexto ‘Nplugged è un atto di fiducia: nella musica, negli artisti e nel pubblico. Anche quest’anno abbiamo scelto un programma fedele alla nostra identità, fatto di ricerca, qualità e proposte autentiche. La risposta del pubblico è stata straordinaria. Se il successo di alcuni appuntamenti era prevedibile, la partecipazione alla serata con Apparat ha superato ogni aspettativa, confermando che il pubblico continua a seguirci anche nelle proposte più coraggiose. È un segnale importante, così come lo è vedere crescere una comunità che sceglie Sexto ‘Nplugged per l’esperienza che offre, fatta di musica, luoghi e incontri. È da questa consapevolezza che ripartiamo, con entusiasmo, guardando già al 2027.”