ANDREA CARDIA: guarda in anteprima il video “Ti porterò al mare”

Dal 10 luglio 2026 sarà in rotazione radiofonica “Ti porterò al mare”, il nuovo singolo di Andrea Cardia (Maionese Project) disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 3 luglio.

“Ti porterò al mare” descrive l’attesa dell’estate innamorandosi dei suoi dettagli: dal cielo azzurro la sera alla maglia della Nazionale nelle piazze, fino al rientro dal mare su un motorino vecchissimo con la sabbia ancora sui piedi. In questa cornice dichiara l’amore verso la propria compagna e il suo sorriso. Il brano è caratterizzato da un sound rock ma venato di malinconia, con una produzione che cura ogni sfumatura e mette in risalto il rullante della batteria, richiamando le tipiche sonorità degli anni ’80.

Commenta l’artista a proposito del brano: “Questo brano è sicuramente qualcosa di diverso dal mio passato.. Ho cercato giorno e notte insieme al mio produttore l’effetto il sound di questo rullante che secondo me da una bella energia al brano..cercando sempre di mantenere il mio sound malinconico tra parole e assoli di chitarra”.

Nel videoclip di “Ti porterò al mare”, Andrea cerca di trasmettere l’amore e la magia dell’estate attraverso un intimo live sul molo di Finale Ligure, in Liguria. La regia del video è firmata da Alberto Gerbelle.

ANDREA CARDIA

Andrea Cardia respira musica da sempre. La chitarra è entrata nella sua vita a soli sei anni e, da quel momento, non l’ha più lasciata, diventando la compagna inseparabile di un percorso di scrittura iniziato ormai vent’anni fa. La sua è una musica che affonda le radici nella grande tradizione del cantautorato italiano: nelle sue melodie si avvertono le influenze di pilastri come Antonello Venditti, Vasco Rossi e Ligabue, maestri che hanno plasmato la sua sensibilità artistica.

Circa un anno fa è nato il suo ultimo progetto, un viaggio sonoro più maturo che vede la preziosa collaborazione dei produttori Alberto Gerbelle e Alberto Macerata. Al centro della sua produzione ci sono storie d’amore e frammenti di vita vissuta: racconti autentici e universali in cui chiunque può immedesimarsi, indipendentemente dall’età. Con un sound che spazia da ballad avvolgenti a momenti più energici, l’obiettivo di Andrea rimane costante: continuare a scrivere canzoni sincere per condividerle con un pubblico sempre più vasto, trasformando le emozioni personali in un’esperienza collettiva.

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