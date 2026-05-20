ERBOMB e la Sardegna invisibile: “3” come manifesto silenzioso della scena sotterranea di Francesco Simula

“3” di ERBOMB è un lavoro che sembra costruito per restare in uno stato di tensione permanente, più che per arrivare a una forma compiuta. È un disco che non cerca mai davvero di aprirsi all’ascoltatore in modo diretto, ma preferisce mantenere una distanza costante, fatta di attrito e sottrazione.

Dentro questo EP convivono elettronica, chitarre deformate e una scrittura sonora che lavora per stratificazioni successive, come se ogni elemento fosse sempre in bilico tra controllo e disgregazione. Nulla si risolve completamente, e anche i momenti apparentemente più stabili sembrano in realtà preparare uno slittamento successivo. È una musica che non procede in linea retta, ma per accumulo di tensioni.

Rispetto ai lavori precedenti, “3” appare più compatto e più rigido nella sua struttura. Dove prima c’era una dimensione quasi laboratoriale, qui emerge una volontà più netta di costruire un linguaggio preciso, anche a costo di risultare meno immediato. Non c’è concessione al facile ascolto, e proprio per questo il disco richiede tempo e disponibilità.

Ma “3” è anche un tassello importante per leggere un contesto più ampio: quello di una scena underground sarda di cui si parla ancora troppo poco. Francesco Simula ne è uno degli esempi più interessanti, un autore che lavora lontano dai centri più visibili dell’industria musicale, costruendo però un’estetica personale e riconoscibile, fuori dalle dinamiche più evidenti del mercato.

La cosa più interessante è che ERBOMB non sembra mai interessato a “spiegare” la propria musica. Non c’è una narrazione esplicita, né un percorso emotivo dichiarato. Tutto si gioca su micro-variazioni, su equilibri fragili, su ripetizioni che cambiano significato a seconda del punto in cui ti trovi nell’ascolto.

“3” è quindi un lavoro che non si lascia afferrare del tutto. Più che un disco da comprendere, è un disco da attraversare. E quello che resta non è una forma precisa, ma una sensazione di instabilità che continua a lavorare anche dopo l’ascolto.