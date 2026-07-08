Graspop Metal Meeting Festival 2026: rivivi i momenti salienti del #GMM26 nell’aftermovie ufficiale!

l conto alla rovescia per il 30° anniversario del Graspop Metal Meeting inizia adesso! Ma prima di guardare davvero avanti a #GMM27, facciamo un ultimo viaggio indietro al Graspop Metal Meeting 2026. Rivivi la magia della nostra 29ª edizione con l’aftermovie ufficiale di #GMM26!

Un sentito grazie a tutti i festivalgoers, al comune di Dessel e ai suoi residenti, e naturalmente alla nostra incredibile crew GMM. Grazie per aver reso #GMM26 un’altra edizione indimenticabile.

Non vediamo l’ora di darvi il benvenuto di nuovo dal 17 al 20 giugno 2027 per celebrare il 30° anniversario del Graspop Metal Meeting!

Info su GMM: dal 17 al 20 giugno 2027 celebriamo 30 anni di Graspop Metal Meeting. Quattro giorni, cinque stage e il meglio che la scena internazionale hard rock e metal ha da offrire. Per la 30ª volta, il Graspop Metal Meeting scuoterà Dessel dalle fondamenta con mosh pit monumentali, riff devastanti, batteria martellante e show mozzafiato. #GMM27: la festa per l’anniversario che nessun metalhead vuole perdersi.

Undead – unstoppable!