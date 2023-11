Tra industrial e true crime: intervista a SKYND

Tinto di industrial e ispirato dal true crime, il duo elettronico Skynd è lo sfogo creativo e l’alter ego più tenebroso della vocalist Skynd e del produttore e polistrumentista Father. La band sarà in concerto il prossimo 7 Novembre al Locomotiv Club di Bologna.

Qual è l’origine di Skynd?

SKYND è l’espressione creativa del produttore Father e di me, Skynd. Traduciamo casi di crimini veri in musica.

Il vostro approccio unico alla musica, tratto da casi criminali inspiegabili e misteri irrisolti, è affascinante. Come è nata l’idea di creare musica basata su queste storie oscure e disturbanti?

Questo risale indietro nel tempo. Avevo circa 3 o 4 anni quando il mio amico immaginario è apparso per la prima volta. Crescendo, mi sussurrava tutte quelle storie orribili all’orecchio. Non riuscivo a elaborare quanto fossero pesanti tutte quelle storie finché un giorno mi disse di scriverle per liberarmene. Ma non bastava. Dovevo trovare un modo per esprimerle, e ho scoperto “The Wall” dei Pink Floyd. Anche “The Wall” è basato su eventi reali, così ho iniziato a scrivere testi su quei crimini. Questo mi ha aiutato a elaborare il peso di tutti quei casi.

Il vostro nuovo singolo, “Robert Hansen”, è ispirato a uno dei serial killer più diabolici nella storia americana. Cosa vi ha motivato a scrivere su questo personaggio e quale messaggio cercate di comunicare attraverso la vostra musica?

Durante la pandemia, ho riguardato molti film e documentari. Ho anche visto di nuovo il film “Frozen” e mi ha ricordato Robert Hansen e che avevo già scritto dei fatti su di lui nel mio taccuino, ma non avevo mai sentito la scintilla per scrivere su questo caso. Mentre guardavo il film, ho improvvisamente avuto l’idea per il ritornello. “You better run run run”. Il giorno successivo ho parlato con Father dell’idea e abbiamo iniziato a lavorare su “RH”.

Non per sembrare troppo macabro, ma voglio che le persone non dimentichino queste storie, questi crimini. La storia si ripete se non impariamo dal passato. Per me è davvero importante aprire una conversazione e forse questo può essere un cambiamento, semplicemente parlando tra di noi cercando di capire che dietro a ogni essere umano c’è una storia.

Il vostro lavoro è noto per affrontare temi oscuri senza glorificarli. Come riuscite a trovare un equilibrio tra l’esplorazione di questi argomenti intensi e il rispetto per la sensibilità delle vittime e delle loro famiglie?

È importante rimanere fedeli ai fatti e non romanticizzare ciò che è accaduto. Voglio ricordare le vittime, ma per farlo devo raccontare la storia del colpevole. È una sottile linea, ed è una sfida, ma è proprio questo che la rende così interessante.

Mi piace essere sfidata, e se posso e muovere le persone, farle provare emozioni, rabbia o qualsiasi cosa, allora ho già raggiunto molte delle cose che sono importanti per me.

Le vostre canzoni sono caratterizzate da una stretta collaborazione tra la cantante Skynd e il produttore Father. Potreste descrivere il processo creativo quando trasformate queste storie oscure in musica? Qual è il vostro approccio alla composizione e alla produzione?

Dipende, a volte sono io che ho un’idea, testi, voce o una visione di un caso e a volte siamo solo in studio a discutere dei casi e a sentire come suona il caso. Questo può richiedere giorni o settimane. Prendersi del tempo è necessario con le canzoni scritte sui veri casi di crimine.

La vostra musica ha una natura eclettica, con influenze che vanno dall’hip-hop e rap a suoni mediterranei. Come avete sviluppato questo stile unico e come immaginate l’evoluzione della vostra musica in futuro?

La musica è ispirata dal caso. Ad esempio, Tyler Hadley. Ha ucciso i suoi genitori perché voleva fare una festa a casa dei genitori. Se avessi pensato a una ballata, il caso non avrebbe avuto senso musicalmente. Ma per Chris Watts una ballata aveva perfettamente senso perché è un caso molto emotivo, triste e pesante in quanto ha ucciso i suoi stessi figli. Alla fine è un sentimento che ho su come dovrebbe suonare il caso.

Cosa può aspettarsi il pubblico italiano dal vostro concerto del 7 novembre a Bologna?

Siamo molto entusiasti di suonare a Bologna il 7 novembre. Il pubblico può aspettarsi nuovi casi tradotti in canzoni.

SKYND

07 NOVEMBRE 2023 – BOLOGNA – LOCOMOTIV CLUB

Via Sebastiano Serlio, 25/2

facebook.com/events/634822451891136/