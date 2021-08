Sacramento ci racconta il suo nuovo disco, traccia per traccia

E’ uscito Latte / The Italian Breakfast, il nuovo album di Sacramento che segue il disco di debutto Lido.

Il nuovo album, fuori per La Tempesta International e per l’etichetta americana SXN, è un nuovo capitolo per il progetto solista di Steve Fileti che torna con le atmosfere estive e le rilassate situazioni italo-americane che conquistano sin dal primo ascolto.

Per l’occasione gli abbiamo chiesto un track by track.

God Bless The Saint

Penso che in principio io fossi nato da un’altra parte. Poi fu Santa Lucia a volermi a casa sua.

Latte Di Mandorla

Un mio amico stava morendo per soffocamento. Eravamo in vacanza in Sicilia, a Modica. Lui beveva latte di Mandorla e mangiava la brioche col tuppo. All’improvviso un boccone di brioche gli si ferma in gola. Sta per soffocare, diventa completamente viola, rimane in apnea per circa 60 secondi. Quando si pensava che il momento fosse arrivato, una persona sconosciuta lo afferra da dietro facendogli la manovra di Heimlich, e gli fa volare via la brioche dalla bocca. Il mio amico è uno chef. Cosa fai, non gliela dedichi una canzone?

“Chef quasi ucciso da una brioche”

MAMA (prod. Dumbo Gets Mad)

Spirito latino e psichedelico. Un viaggio ai confini dell’esotico.

Intercourse

Non tutti provano un orgasmo vero. Prima di fare sesso, provate a fare l’amore e vedrete la differenza.

Miss Ducke

Uno di quei primi amori che non si scordano mai, anche se non sono mai successi.

Fooding (feat. Chickpee)

WE DON’T SHARE FOOD. Né io, né Chiara, né Joey di Friends. Al ristorante non condividiamo assolutamente il nostro piatto con nessuno.

Se vuoi provare qualcosa, te la ordini. Se vuoi te la pago io, ma non toccare il mio piatto per nessun motivo.

G

G adesso è in un altro mondo.

A Dinner Out

Cosa vuoi di più dalla vita? Serata d’estate, luna piena, brezza marina, a cena con la tua donna sul terrazzo di casa, vicino al mare. E ovviamente cibo indiano.

Grown Up Boy

Sbrigati a fare quello che vuoi. Decidi subito, non farti influenzare dal sistema o dai tuoi genitori. Vuoi fare il musicista? Inizia subito e avrai tempo per fare tante cose belle. Vuoi fare l’attore porno? Inizia subito e ti farai tante di quelle belle scopate. Non perdiamo tempo. Tutto è realizzabile.

Mermaid

Le sirenette sono il mio incubo.

L.A.? Not Alone Girl!

Los Angeles, what a big mother fucker city.

Saint Lucia of Siracusa

W Santa Lucia! Boom boom boom