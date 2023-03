Lowlyland: intervista a JACOB LEE

JACOB LEE, rivelazione indie pop dal Queensland, sarà finalmente in Italia per la prima volta sabato 25 marzo 2023 al Legend Club di Milano.

In attesa di vederlo dal vivo abbiamo fatto quattro chiacchiere con il cantautore e imprenditore.

Negli anni hai acquisito una base di fan molto fedele e appassionata. Cosa significa per te il supporto dei tuoi fan e come interagisci con loro?

Il loro supporto mi dimostra di aver lasciato un’impronta positiva in qualche modo. Non hanno solo ascoltato le mie canzoni, ma le hanno sentite, digerite e, a loro volta, mi hanno considerato un artista degno di essere seguito. Cerco di essere molto umile, ed è per questo che cerco di rispondere a tutti quelli che posso. Trascorro una grande parte del mio tempo su Discord con un gruppo in crescita di persone che si rispecchiano nelle mie creazioni. È di gran lunga il posto più facile per comunicare con una grande comunità e mi aiuta a creare connessioni più profonde con tutti.

Quali sono i tuoi piani per il futuro? Cosa possiamo aspettarci dal tuo terzo album “Lowlyland” (che in origine si sarebbe dovuto chiamare ‘Lowly Lyricist’)?

In realtà, il titolo del mio prossimo album è cambiato in ‘Lowlyland‘. È un luogo immaginario che ho sviluppato da un po’ di tempo. È un mondo ispirato al mio personaggio Lowly Lyricist, che si basa su di me.

Per quanto riguarda le aspettative, ho intenzione di pubblicare musica più intuitiva, allontanandomi il più possibile dalle opinioni degli altri. Negli ultimi due/tre anni ho permesso a varie prospettive irrilevanti di offuscare il mio giudizio e tutto ciò che ha fatto è rallentarmi. Le persone ascoltano la mia musica per trovarsi, e voglio crearne di più.

La tua musica è stata descritta come “pura emozione”. Come descriveresti il tuo stile musicale e le influenze che l’hanno ispirato?

Apprezzo questo sentimento. L’unica area della mia musica che non si trasforma costantemente è la mia attenzione per i testi. A livello sonoro la mia musica è un ibrido di innumerevoli generi, anche se i testi sono sempre concentrato su storie significative e dialoghi emotivi.

Qual è il messaggio principale che vuoi trasmettere attraverso la tua musica e cosa vorresti che il pubblico pensasse di te come artista?

Vorrei che la gente pensasse a me come a qualcuno di onesto e integro. È sempre stata la mia passione articolare emozioni apparentemente indescrivibili, e mi piace essere quella voce per le persone. Il nostro mondo ha bisogno di più empatia e comprensione, e la musica è un veicolo fantastico per trasmetterlo.

Quale consiglio daresti ai giovani artisti che cercano di farsi strada nel mondo della musica?

Prenditi dei momenti per ascoltare il tuo istinto. Solo tu puoi conoscere il tuo percorso, la tua storia rispetto a chiunque altro. Ignoriamo troppo spesso i nostri pensieri e intuiti.

Non lasciare che le opportunità a breve termine ti allontanino dalla tua visione a lungo termine.

Non confrontare la tua creatività con quella degli altri.

Stai molto attento con i contratti: all’industria non interessa di te.

Trova una squadra di persone che completino le tue debolezze e tienile strette.

Sforzati di comprendere il mondo della musica in modo che le persone abbiano meno probabilità di approfittarsi di te.

JACOB LEE

Sabato 25 marzo 2023 – Legend Club – Milano

Biglietti € 12 + ddp > https://tidd.ly/42FkToT

€ 15 in cassa la sera del concerto