Intervista ai Balto: fragilità e desiderio tra portici e mare

Le canzoni dei Balto raccontano la vita racchiusa tra i portici di Bologna e il lungomare di Rimini, mettendo a nudo la fragilità, la forza, la paura e il desiderio, tra realtà e immaginazione.

Il linguaggio pop della band, arricchito da raffinate influenze rock, amplifica il contrasto tra vulnerabilità e resilienza, afferrando il dolore per ciò che è andato perso e trasformandolo in un desiderio di riscoperta e appartenenza.

Fragilità, forza, paura e desiderio sono gli ingredienti dei vostri testi. Come avete tradotto queste sfumature nella costruzione del sound? Esiste un brano che sintetizza questa connessione?

Con il tempo abbiamo capito di essere una band con attitudini sia pop che rock. Abbiamo cercato di mettere insieme questi due mondi in quasi tutti i brani di Notti insonni per cuori incerti. Il più rappresentativo, di questo disco, è probabilmente “Ragazzo Fragile”, in cui ci sono parti di pianoforte, più dolci, e parti cariche di energia e di chitarre elettriche.

Perdita, senso di appartenenza e solitudine sono temi generazionali. Qual è la funzione della musica in questo processo introspettivo, per voi che scrivete e suonate, e per chi ascolta?

Aver scritto questi brani è stato terapeutico, questo album ci ha permesso di affrontare temi personali anche molto complessi, ne siamo usciti nuovi, non per forza migliori, ma diversi. In generale la musica è sempre stata un punto cardine nelle nostre vite, il nostro stesso legame nasce da concerti visti e vissuti insieme, dai dischi che ci passavamo e dagli autori che ci hanno segnati. Il nostro augurio è che chi ascolterà possa trovare un po’ di empatia e magari di conforto, ma anche uno spunto per guardarsi più a fondo e sentirsi meno solo.

Un dialogo tra passato e presente. A proposito di tempo, cosa rappresenta per voi? E rimanendo più in superficie, qual è stato il momento più complesso durante la concretizzazione di questo lavoro discografico?

Il tempo lo viviamo in maniera molto diversa gli uni dagli altri. C’è chi ha urgenza di risolvere, o di risolversi, chi sa prendere invece le cose con più tranquillità ed è in grado di viversi meglio il presente, l’unico tempo su cui possiamo avere un po’ più di controllo.

In Non è importante cerchiamo di comunicare quanto possa essere vitale sentirci totalmente liberi dal giudizio e dalle aspettative degli altri, cercando di dedicarci a ciò che ci fa stare bene con più serenità. Ma poi spesso questo desiderio va in contrasto con la realtà che ci siamo creati, e il cane torna a mordersi la coda. A livello personale c’è molto lavoro da fare per “vivercela bene” e per non sentirsi annegare nel tempo che scorre. Questo disco, a livello di produzione, è stato una vera corsa contro il tempo, siamo orgogliosi del risultato ma è stato un po’ come correre i cento metri per una mezza maratona di distanza.

Bologna e Rimini, luoghi che emergono come protagonisti impliciti dell’album. Quanto influenzano la vostra identità artistica? Quali colori vi hanno regalato? E quanto questi luoghi sono stati fondamentali per definirvi?

Sono due città in cui siamo cresciuti e in cui abbiamo vissuto. Le nostre canzoni alla fine nascono da ciò di cui facciamo esperienza. Per questo, anche i luoghi, le città con le loro piazze, i bar, i portici, il mare, diventano scenografie concrete delle nostre vite e delle nostre canzoni, così come gli artisti e le persone che le hanno abitate e celebrate. Abbiamo suonato tanto sia a Rimini che a Bologna, ma speriamo che il legame artistico e umano con questi luoghi del cuore si possa fortificare ancora.

Le influenze internazionali fanno parte del vostro percorso e della vostra produzione. Come avete bilanciato queste ispirazioni con la vostra unicità e le radici italiane?

È stato un processo lungo ma molto naturale, amiamo scrivere nella nostra lingua grazie ai grandi cantautori del passato e alla scena italiana degli ultimi 15-20 anni, ma abbiamo incominciato a suonare grazie agli Arctic Monkeys, Strokes, Biffy Clyro, Incubus, The 1975 ecc.

La tracklist suggerisce una narrazione: dall’apertura con “Lunedì” alla chiusura con “La giusta distanza”. C’è una struttura intenzionale o il percorso è più emotivo o cronologico?

Un po’ entrambe le cose a dire il vero. Per scrivere la tracklist del disco avevamo preso un cartellone su cui abbiamo scritto tutti i titoli dei brani disposti casualmente, abbiamo iniziato a unirli a seconda dei temi delle canzoni e ci siamo resi conto che c’era un forte filo che univa molti dei pezzi. “Lunedì” è sia il titolo del primo brano che una parola che ricorre nell’ultimo, “La giusta distanza” appunto, a rappresentare la chiusura di un percorso, che è stato anche cronologico-emotivo a livello di vita personale. “Lunedì” è nata in un primo momento di crisi di una storia importante, “La giusta distanza” va a chiudere quel cerchio e, in mezzo, ci sono brani che riguardano più fasi ed emotività vissute nel periodo di scrittura.

Le vostre canzoni sono “medicine per superare la notte”. Il tumulto che abbiamo dentro è qualcosa che possiamo superare? E, in realtà, da cosa dovremmo davvero guarire?

Grazie per questa “definizione” delle nostre canzoni, almeno per noi lo sono state e lo sono tutt’ora. Ognuno di noi è sempre alla ricerca del proprio percorso, e quando la strada è difficile da trovare si soffre particolarmente, ma fa tutto parte del processo di crescita. Non c’è una vera fine, ma un insieme di momenti di passaggio, anzi di passaggi veri e propri, a volte più larghi, se li immaginiamo come una strada, a volte più stretti e più difficili da superare. In entrambi i casi dobbiamo cercare di attraversarli, come vanno attraversati il dolore e la felicità, per poterne fare esperienza e uscirne arricchiti.

Chi sono i Balto oggi?

Siamo sicuramente una band più consapevole di quanto non lo fossimo prima di registrare questo disco, rispetto alla musica ma anche alla nostra quotidianità come persone. Il periodo di produzione in studio con Rachid Bouchabla è stato fondamentale per riuscire ad avere più a fuoco le nostre ambizioni e possibilità, ma anche per prendere coscienza della “creatura Balto”, che oramai è viva e con una propria identità, figlia di noi quattro sicuramente ma anche delle esperienze vissute in questi anni.

Qual è il momento della giornata e il luogo perfetti per ascoltare “Notti Insonni Per Cuori Incerti “?

La notte, perché questi pezzi sono stati per noi un pugno e un abbraccio proprio nelle notti in cui sono stati scritti, con l’augurio che possano essere una carezza di empatia con chi, proprio la notte, non riesce a prendere sonno. Ma ancor meglio, ai nostri concerti, in mezzo al caos e agli abbracci.