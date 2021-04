Intervista a Crepaldi: coltelli, oceani e playlist Spotify

Esce lunedì 29 marzo, il nuovo singolo di Crepaldi intitolato “Coltelli”. Supportato dall’etichetta MC MUSIC\DEPOSITO ZERO SAS. e distribuito da MUSIC RAILS, rappresenta la naturale prosecuzione del percorso intrapreso dall’artista con l’ultimo singolo “Oceano”. Ecco la nostra chiacchierata con l’artista:

Ciao Crepaldi, c’è qualcuno a cui dedicheresti questo tuo nuovo singolo?

Ciao ragazzi! Mi viene in mente il mio grande amico Riccardo. Le nostre singole vicende vissute negli anni mi hanno ispirato molto.Ho voluto raccontare le “burrasche” sentimentali con un pizzico di ironia.

Non vedo l’ora di tornare a fare un po’ di baldoria con i miei amici e secondo me lo spirito di questo brano rende l’idea.

Meglio un passaggio in radio o finire in una playlist di Spotify?

In realtà non saprei scegliere, ma ammetto che in questo momento seguo molto di più Spotify. Mi ha dato la possibilità di conoscere molti artisti interessanti e soprattutto emergenti.

Credo però che sia altrettanto emozionante ascoltare il proprio brano in radio(mi è capitato qualche giorno fa, ero in centro a Roma in macchina nel traffico e ho alzato il volume felice come un bambino).

Comunque ogni cosa, se usata nel modo giusto, può essere utile e dilettevole.

Come hai stai vivendo questo periodo così difficile?

Sto producendo molto, nel prossimo periodo uscirà anche il mio album.Per il resto leggo moltissimo, mi serve a tenere alto il livello di ispirazione e a tenere attive in me le sensazioni di movimento e di libertà.Ahimè non sono un grande amante della della tv.

Quale palco sogni di calcare?

In questo momento mi andrebbe bene qualunque palco! In futuro sogno di fare un tour teatrale e lavorerò sodo per far sì che il sogno diventi realtà. Credo che sia fondamentale rimanere sempre autentici e genuini.

Quale sarà ora il percorso di Crepaldi?

Voglio far uscire il mio album entro Maggio, sono molto soddisfatto di quello che stiamo tirando fuori. Spero che in estate si sblocchi seriamente la situazione dei concerti, ho fame di musica e di palco. Ci avrà fatto bene tutto questo digiuno?